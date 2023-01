Rafa Kalliman não pode trabalhar como atriz na Globo? Entenda o caso envolvendo a ex-bbb

Rafa Kalliman não pode atuar em novelas da Globo, de acordo com a revista Caras. A apresentadora e Ex-BBB esta tentando seguir essa carreira na emissora, porem tem encontrado problemas nos bastidores.

Segundo a revista, Kalliman foi escalada para "Vai na Fé", nova novela das 7 que estreia agora em janeiro. Por não possui o famoso DRT, documento necessário para funcionários atuarem no meio artístico, a apresentadora pode não aparecer na produção.

Caso ela apareça, isso desrespeita a lei 6533/78, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas de um modo geral. Em nota, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated-RJ), afirmou que se ela tiver na novela, isso pode descredibilizar a emissora, o sindicato, e a própria atriz.

Aos 29 anos, Kalliman conta com 15 anos de carreira. Já na adolescência, ao sair de Campina Verde, Minas Gerais, tentou a carreira de modelo em São Paulo. Em 2020, foi participante do Big Brother Brasil, ficando em segundo lugar. Após o BBB, ela foi apresentadora da Casa Kalimann, no Globoplay.

