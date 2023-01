Jeremy Renner publica vídeo no hospital após acidente grave; assista

O ator Jeremy Renner, conhecido por seu papel nos filmes da Marvel como o Gavião Arqueiro, compartilhou nesta quinta-feira, 5, em seu Instagram e Twitter um vídeo ao lado dos familiares no hospital. Renner foi atropelado por uma máquina de remoção de neve no domingo, 1, e está internado em uma UTI.

Ele apareceu no vídeo ao lado da mãe e da irmã. “Um DIA DE UTI ‘não muito bom’, transformado em um incrível dia de spa com minha irmã e minha mãe. Muito obrigado”, diz o ator na legenda da filmagem. A irmã da estrela da Marvel aparece massageando sua cabeça, enquanto ele diz que está "nojento" por ter ficando alguns dias sem tomar banho por conta do acidente.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023

Essa é a segunda publicação do ator após o acidente. Há dois dias, Jeremy compartilhou uma foto no hospital agradecendo o cainho e apoio dos fãs.

Segundo a prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve, o astro de "Vingadores" tentava ajudar um carro que estava encalhado na neve quando foi atropelado pela máquina de remoção de neve que dirigia. O veículo pesa cerca de 6,5 toneladas, de acordo com o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, responsável pela investigação.

O ator ficou em estado grave e passou por duas cirurgias. A família de Jeremy divulgou um comunicado que diz ele teve um trauma torácico contuso e lesões ortopédicas.

O que é trauma torácico?

O trauma torácico que acometeu Renner é uma lesão física que ocorre na região tórax, incluindo costelas, coração e pulmão. Nos casos mais graves, pode ocorrer dificuldades na respiração, circulação, levando a morte.

O trauma pode gerar lesões em outras regiões, como, por exemplo, no abdômen. Por este motivo, o atendimento à vítima de trauma deve seguir regras e orientações de maneira que o diagnóstico seja rápido e ordenado.

Qual é o tratamento?