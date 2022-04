A Quinta-feira Santa, celebrada no dia 14 de abril, é uma das datas mais importantes do ano para os católicos. O dia é o início do Tríduo Pascal que relembra o episódio da Última Ceia.

O que é celebrado na Quinta-Feira Santa?

Na Quinta-feira Santa, os cristãos celebram o episódio em que Jesus lava os pés de seus discípulos durante celebrações da Pessach, a "Páscoa judaica", que comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Segundo a Bíblia, essa foi a Última Ceia de Jesus com seus discípulos e quando ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Essa data influencia cerimônias de lava-pés e santos óleos, comuns em muitas igrejas de todo o mundo. Neste dia, igrejas católicas não costumam tocar sinos.

A Semana Santa celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo com 5 dias de significado religioso para os cristãos: Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Páscoa.

Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo?

Na Semana Santa surgem dúvidas sobre quais datas são feriados. Pessoas acreditam que a quinta e a sexta antes do domingo de Páscoa formam um feriado prolongado. Porém, a Quinta-feira Santa não é um feriado no Brasil. Somente a Sexta-feira Santa, 15 de abril, é considerado feriado nacional.

É comum que alguns estados e municípios decretam ponto facultativo na quinta-feira antes da Páscoa. Em 2022, Alagoas, Acre, Piauí, Ceará e Paraíba são alguns estados que decretaram ponto facultativo na data. O descanso é direcionado apenas para o funcionalismo público.

Com o ponto facultativo, a iniciativa privada pode decidir por dar folga aos funcionários, mas caso decida manter a empresa funcionando, o trabalhador irá receber suas horas normalmente, por se tratar de um dia normal de trabalho.

Países onde a Quinta-feira Santa é feriado

No Brasil, a Quinta-feira não é feriado, mas em alguns países sim. A Argentina, Colômbia, Dinamarca, México, Paraguai, Peru, Espanha, Uruguai e Venezuela consideram a data um feriado nacional.