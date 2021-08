Quer sair do Burger King sem pagar? Saiba como é possível

Se você é um fã do Burger King - ou apenas um "promonauta" voraz -, vai adorar essa novidade. Nesta semana, o Burger King lançou uma nova campanha que convida os clientes a saírem de suas lojas sem pagar. Como? Com o aplicativo Clube BK, o primeiro programa de fidelidade de uma rede de fast-food no Brasil. Com o app, os clientes acumulam pontos a cada compra e podem trocá-los por recompensas, que vão de combos com desconto a itens gratuitos.

“Essa campanha chega para reforçar e engajar ainda mais nossos fãs com um relacionamento muito mais personalizado e próximo. Com conteúdo audacioso e divertido, convidamos os consumidores a fazerem parte do Clube BK e usufruir das suas vantagens”, explica Juliana Cury, Diretora de Marketing da BK Brasil, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país.

Divulgado agora com uma campanha assinada pela DAVID, o Clube BK já existe desde fevereiro. Até agora, já são mais de 1,5 milhão de clientes cadastrados, que acumulam 1 ponto a cada R$ 1 real gasto nos canais digitais, como app e totens, ou informando o CPF em lojas participantes.

Para resgatar os prêmios, os consumidores podem consultar as lojas participantes diretamente no aplicativo, escolher seu produto e gerar um QR Code, que deverá ser apresentado ao atendente ou nos totens de autoatendimento. O programa está disponível em todo território nacional, para Android, IOS e integrado com todos os canais digitais do BK (app, totens de autoatendimento e delivery próprio), além das lojas físicas.

Praticamente todos os produtos e combos do cardápio do BK estão disponíveis como recompensas do Clube. Um kit com dois sachês de maionese ou uma casquinha comum saem por 30 pontos, enquanto a casquinha recheada custa 45 pontos. Já os combos com sanduíche, batata frita e refrigerante são mais caros: o do Big King custa 320 pontos e do Cheeseburger Duplo Bacon sai por 350. Também é possível fazer o resgate das recompensas combinando pontos com uma quantia em dinheiro.