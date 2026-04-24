Quer maratonar Pokémon? Descubra onde assistir tudo

Pokémon: Produções da saga estão divididas em diferentes serviços (Pokemon/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 24 de abril de 2026 às 06h57.
EXCLUSIVA DO OMELETE. ACHO MELHOR NAO SUBIR
Quem quer revisitar a jornada de Ash Ketchum ou começar do zero pode esbarrar em uma dúvida comum: afinal, onde assistir Pokémon hoje? A franquia soma dezenas de temporadas, especiais e filmes lançados ao longo de quase 30 anos.
No Brasil, os títulos estão distribuídos entre plataformas como Netflix, Prime Video Channels, Claro TV+ e Apple TV para aluguel ou compra. Parte do catálogo também aparece em canais oficiais da marca, de forma rotativa. Veja onde assistir todos eles, em um guia consolidado pelo Omelete:
Temporada 1: Liga Índigo (1 a 82)
Temporada 2: Aventuras nas Ilhas Laranja (83 a 118)
O anime não está completo no Brasil. Na Netflix estão os episódios 1 a 57. No Prime Video estão os capítulos 1 a 14 e 28 a 57. Nenhum streaming traz os episódios 18, 35, 38, 52 e 53.
Temporada 1: A Jornada Johto (119 a 159)
Temporada 2: Campeões da Liga Johto (160 a 211)
Temporada 3: Master Quest (212 a 276)
Não está em nenhum streaming.
Temporada 1 - Avançado: (1 a 40)
Temporada 2 - Desafio Avançado (41 a 92)
Temporada 3 - Batalha Avançada (93 a 145)
Temporada 4 - Batalha da Fronteira (146 ao 192)
Não está em nenhum streaming.
Temporada 1 - Diamante e Pérola (1 a 52)
Temporada 2 - Batalha Dimensional (53 a 104)
Temporada 3 - Batalhas Galácticas (105 a 157)
Temporada 4 - Vencedores da Liga Sinnoh (158 a 191)
Não está em nenhum streaming.
Temporada 1 - Preto e Branco (1 a 48)
Temporada 2 - Destinos Rivais (49 a 97)
Temporada 3 - Aventuras em Unova (98 a 122)
Temporada 4 - Aventuras em Unova e Mais Além (123 a 124)
A série completa está no Amazon Prime.
Temporada 1 - XY (1 a 48)
Temporada 2 - XY: Desafio em Kalos (49 a 93)
Temporada 3 - XYZ (93 a 140)
A série completa está na Netflix.
Temporada 1 - Sol e Lua (1 a 43)
Temporada 2 - Ultra Aventuras (44 a 92)
Temporada 3 - Ultra Lendas (93 a 146)
A série completa está no Globoplay.
Temporada 1 - Jornadas (1 a 48)
Temporada 2 - Jornadas de Mestre (49 a 90)
Temporada 3 - Jornadas Supremas (91 a 147)
As três temporadas estão na Netflix. No Prime Video, as duas primeiras temporadas estão, mas de forma incompleta, e a terceira está na íntegra.
Temporada 1 - Horizontes (1 a 45)
Temporada 2 - A Busca por Laqua (46 a 88)
Temporada 3 - Altas Esperanças (89 a 135)
As três temporadas estão no catálogo da Netflix, embora a terceira ainda esteja incompleta.
A produção em stop-motion da franquia pode ser assistida na Netflix.
Disponível na Claro TV+, Globoplay e no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.
Disponível na Claro TV+ e no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Indisponível
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível no canal Telecine no Prime Video e Globoplay.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.
Disponível na Claro TV+ e no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.
Disponível para streaming na Claro TV+ e no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível no canal Telecine no Prime Video e Globoplay.
Disponível na Claro TV+ e no canal Telecine no Prime Video e Globoplay.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.
Disponível na Netflix, HBO Max, Claro TV+ e Universal+.
Disponível na Netflix.
Remake do filme Pokémon: O Filme - Mewtwo Contra-Ataca (1999), disponível na Netflix.
Compilação de especiais de Pokémon: Jornadas, disponível na Netflix.