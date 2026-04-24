Quer maratonar Pokémon? Descubra onde assistir tudo

Franquia tem temporadas clássicas, fases recentes e longas espalhados entre Netflix, Prime Video e outras plataformas

Pokémon: Produções da saga estão divididas em diferentes serviços

Pokémon: Produções da saga estão divididas em diferentes serviços (Pokemon/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06h57.

Quem quer revisitar a jornada de Ash Ketchum ou começar do zero pode esbarrar em uma dúvida comum: afinal, onde assistir Pokémon hoje? A franquia soma dezenas de temporadas, especiais e filmes lançados ao longo de quase 30 anos.

No Brasil, os títulos estão distribuídos entre plataformas como Netflix, Prime Video Channels, Claro TV+ e Apple TV para aluguel ou compra. Parte do catálogo também aparece em canais oficiais da marca, de forma rotativa.  Veja onde assistir todos eles, em um guia consolidado pelo Omelete:

Onde assistir ao anime de Pokémon?

Pokémon - A Série: O Início

Temporada 1: Liga Índigo (1 a 82)
Temporada 2: Aventuras nas Ilhas Laranja (83 a 118)

O anime não está completo no Brasil. Na Netflix estão os episódios 1 a 57. No Prime Video estão os capítulos 1 a 14 e 28 a 57. Nenhum streaming traz os episódios 18, 35, 38, 52 e 53.

Pokémon - A Série: Ouro e Prata

Temporada 1: A Jornada Johto (119 a 159)
Temporada 2: Campeões da Liga Johto (160 a 211)
Temporada 3: Master Quest (212 a 276)

Não está em nenhum streaming.

Pokémon - A Série: Rubi e Safira

Temporada 1 - Avançado: (1 a 40)
Temporada 2 - Desafio Avançado (41 a 92)
Temporada 3 - Batalha Avançada (93 a 145)
Temporada 4 - Batalha da Fronteira (146 ao 192)

Não está em nenhum streaming.

Pokémon - A Série: Diamante e Pérola

Temporada 1 - Diamante e Pérola (1 a 52)
Temporada 2 - Batalha Dimensional (53 a 104)
Temporada 3 - Batalhas Galácticas (105 a 157)
Temporada 4 - Vencedores da Liga Sinnoh (158 a 191)

Não está em nenhum streaming.

Pokémon - A Série: Preto e Branco

Temporada 1 - Preto e Branco (1 a 48)
Temporada 2 - Destinos Rivais (49 a 97)
Temporada 3 - Aventuras em Unova (98 a 122)
Temporada 4 - Aventuras em Unova e Mais Além (123 a 124)

A série completa está no Amazon Prime.

Pokémon - A Série: XY

Temporada 1 - XY (1 a 48)
Temporada 2 - XY: Desafio em Kalos (49 a 93)
Temporada 3 - XYZ (93 a 140)

A série completa está na Netflix.

Pokémon: Sol e Lua

Temporada 1 - Sol e Lua (1 a 43)
Temporada 2 - Ultra Aventuras (44 a 92)
Temporada 3 - Ultra Lendas (93 a 146)

A série completa está no Globoplay.

Pokémon: Jornadas

Temporada 1 - Jornadas (1 a 48)
Temporada 2 - Jornadas de Mestre (49 a 90)
Temporada 3 - Jornadas Supremas (91 a 147)

As três temporadas estão na Netflix. No Prime Video, as duas primeiras temporadas estão, mas de forma incompleta, e a terceira está na íntegra.

A Série Pokémon: Horizontes

Temporada 1 - Horizontes (1 a 45)
Temporada 2 - A Busca por Laqua (46 a 88)
Temporada 3 - Altas Esperanças (89 a 135)

As três temporadas estão no catálogo da Netflix, embora a terceira ainda esteja incompleta.

A Concierge Pokémon

A produção em stop-motion da franquia pode ser assistida na Netflix.

Filmes

Pokémon: O Filme - Mewtwo Contra-Ataca (1999)

Disponível na Claro TV+, Globoplay e no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.

Pokémon: O Filme 2000 - O Poder de Um (1999)

Disponível na Claro TV+ e no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.

Pokémon: O Filme 3 - O Feitiço dos Unown (2000)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon 4: Viajantes do Tempo - Celebi, A Voz da Floresta (2001)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Heróis Pokémon: Latios e Latias (2002)

Indisponível

Pokémon 6: Jirachi - Realizador de Desejos (2003)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon 7: Alma Gêmea (2004)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon: Lucario e o Mistério de Mew (2005)

Disponível no canal Telecine no Prime Video e Globoplay.

Pokémon Ranger e o Lendário Templo do Mar (2006)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon: O Pesadelo de Darkrai (2007)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon: Giratina e o Cavaleiro do Céu (2008)

Disponível no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.

Pokémon: Arceus e a Jóia da Vida (2009)

Disponível na Claro TV+ e no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.

Pokémon: Zoroark - Mestre das Ilusões (2010)

Disponível para streaming na Claro TV+ e no canal Telecine pelo Prime Video e Globoplay.

Pokémon O Filme: Branco - Victini e Zekrom (2011)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon O Filme: Preto - Victini e Reshiram (2011)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon O Filme: Kyurem contra a Espada da Justiça (2012)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon O Filme: Genesect e a Lenda Revelada (2013)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon O Filme: Diancie e o Casulo da Destruição (2014)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon O Filme: Hoopa e o Duelo Lendário (2015)

Disponível no canal Telecine no Prime Video e Globoplay.

Pokémon O Filme: Volcanion e a Maravilha Mecânica (2016)

Disponível na Claro TV+ e no canal Telecine no Prime Video e Globoplay.

Pokémon O Filme: Eu Escolho Você! (2017)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon O Filme: O Poder de Todos (2018)

Disponível para alugar e comprar na na Apple TV.

Pokémon: Detetive Pikachu (2019)

Disponível na Netflix, HBO Max, Claro TV+ e Universal+.

Pokémon o Filme: Segredos da Selva (2020)

Disponível na Netflix.

Pokémon, O Filme: Mewtwo Contra-Ataca - Evolução (2020)

Remake do filme Pokémon: O Filme - Mewtwo Contra-Ataca (1999), disponível na Netflix.

Pokémon: As Crônicas de Arceus (2022)

Compilação de especiais de Pokémon: Jornadas, disponível na Netflix.

