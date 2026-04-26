'Naruto', 'Naruto Shippuden' e 'Boruto' no streaming: saiba onde ver

Mesmo anos após a estreia, "Naruto" segue como um dos animes mais populares do mundo. A saga de Naruto Uzumaki conquistou gerações e abriu caminho para a continuação estrelada por seu filho, em "Boruto". Para quem quer começar agora ou revisitar a história, há opções no streaming brasileiro.

Onde assistir 'Naruto' e 'Naruto Shippuden'?

Atualmente, "Naruto" está disponível em plataformas como Netflix e Crunchyroll.

"Naruto Shippuden", sequência que mostra o protagonista mais velho e enfrentando ameaças maiores, também pode ser encontrado na Netflix e Crunchyroll, plataforma conhecida pelo amplo acervo de animes.

A Marina Sena trazendo o jeito e o frescor das COISAS NARUTAIS. Todas as 21 temporadas de Naruto Shippuden estão completas e dubladas no meu catálogo. pic.twitter.com/DeSJDMTH6o — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 21, 2026

Onde assistir 'Boruto'?

Para quem deseja seguir a cronologia, "Boruto: Naruto Next Generations" acompanha a nova geração da Vila da Folha e coloca o filho de Naruto no centro da trama.

O anime também está disponível na Netflix e Crunchyroll.

Qual a melhor ordem para assistir?

Para entender toda a história, a ordem ideal é:

Naruto;

Naruto Shippuden;

Boruto: Naruto Next Generations.

Assim, o público acompanha a evolução dos personagens e entende melhor as conexões entre gerações.