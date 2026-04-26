'Naruto', 'Naruto Shippuden' e 'Boruto' no streaming: saiba onde ver

Naruto: franquia criada por Masashi Kishimoto continua atraindo fãs antigos e novos espectadores (Reprodução)
Freelancer
Publicado em 26 de abril de 2026 às 07h56.
Mesmo anos após a estreia, "Naruto" segue como um dos animes mais populares do mundo. A saga de Naruto Uzumaki conquistou gerações e abriu caminho para a continuação estrelada por seu filho, em "Boruto". Para quem quer começar agora ou revisitar a história, há opções no streaming brasileiro.
Atualmente, "Naruto" está disponível em plataformas como Netflix e Crunchyroll.
"Naruto Shippuden", sequência que mostra o protagonista mais velho e enfrentando ameaças maiores, também pode ser encontrado na Netflix e Crunchyroll, plataforma conhecida pelo amplo acervo de animes.
A Marina Sena trazendo o jeito e o frescor das COISAS NARUTAIS.
Todas as 21 temporadas de Naruto Shippuden estão completas e dubladas no meu catálogo. pic.twitter.com/DeSJDMTH6o
— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 21, 2026
Para quem deseja seguir a cronologia, "Boruto: Naruto Next Generations" acompanha a nova geração da Vila da Folha e coloca o filho de Naruto no centro da trama.
O anime também está disponível na Netflix e Crunchyroll.
Para entender toda a história, a ordem ideal é:
Assim, o público acompanha a evolução dos personagens e entende melhor as conexões entre gerações.