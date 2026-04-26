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'Naruto', 'Naruto Shippuden' e 'Boruto' no streaming: saiba onde ver

Saiba onde assistir à jornada de Naruto Uzumaki e à nova fase protagonizada por seu filho Boruto

Naruto: franquia criada por Masashi Kishimoto continua atraindo fãs antigos e novos espectadores (Reprodução)

Naruto: franquia criada por Masashi Kishimoto continua atraindo fãs antigos e novos espectadores (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de abril de 2026 às 07h56.

Mesmo anos após a estreia, "Naruto" segue como um dos animes mais populares do mundo. A saga de Naruto Uzumaki conquistou gerações e abriu caminho para a continuação estrelada por seu filho, em "Boruto". Para quem quer começar agora ou revisitar a história, há opções no streaming brasileiro.

Onde assistir 'Naruto' e 'Naruto Shippuden'?

Atualmente, "Naruto" está disponível em plataformas como Netflix e Crunchyroll.

"Naruto Shippuden", sequência que mostra o protagonista mais velho e enfrentando ameaças maiores, também pode ser encontrado na Netflix e Crunchyroll, plataforma conhecida pelo amplo acervo de animes.

Onde assistir 'Boruto'?

Para quem deseja seguir a cronologia, "Boruto: Naruto Next Generations" acompanha a nova geração da Vila da Folha e coloca o filho de Naruto no centro da trama.

O anime também está disponível na Netflix e Crunchyroll.

Qual a melhor ordem para assistir?

Para entender toda a história, a ordem ideal é:

  • Naruto;
  • Naruto Shippuden;
  • Boruto: Naruto Next Generations.

Assim, o público acompanha a evolução dos personagens e entende melhor as conexões entre gerações.

Acompanhe tudo sobre:AnimaçãoNetflixanimes

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