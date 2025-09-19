Quer ir para a Disney? Parque oferece desconto de 4 parques e 4 dias para brasileiros

A Disney anunciou nesta semana que residentes da América Latina terão um desconto especial para visitar seus parques em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

A oferta chamada Ticket Mágico de 4 dias e 4 parques permitirá que os visitantes visitem quatro parques em quatro dias. Segundo a Disney, a promoção abrange os parques Magic Kingdom, EPCOT, Disney's Animal Kingdom e Disney's Hollywood Studios — todos no complexo de Orlando da gigante do entretenimento.

O ingresso pode ser utilizado em até sete dias consecutivos, com flexibilidade para escolher as datas. A empresa afirma que a oportunidade visa "facilitar o acesso aos parques para os visitantes latino-americanos e promover uma experiência mágica sem complicações".

A promoção estará disponível para compras entre 10 de setembro de 2025 e 15 de maio de 2026, mas as viagens podem ser realizadas até o fim de maio de 2026. A Disney também destaca que, para residentes da América Latina, não há datas bloqueadas e não será necessário realizar reservas para acessar os parques.

Entenda a promoção

Um (1) dia de entrada em cada parque temático do Walt Disney World Resort.

Os 4 dias devem ser utilizados dentro de um período de 7 dias consecutivos a partir da data de início selecionada.

A promoção está disponível exclusivamente para residentes da América Latina.

Não há necessidade de reservas para os parques.

A venda vai até 15 de maio de 2026, com viagens possíveis entre 4 de janeiro e 22 de maio de 2026.

Quanto vai custar?

Segundo o site oficial da Disney, o ingresso promocional está saindo por US$ 499, mais impostos, cerca de R$ 2.700 por pessoa.

Mais informações sobre a promoção podem ser obtidos diretamente com o Disney Select Tour Operator ou no site oficial do parque.