Disney anuncia mudança em regras de entrada nos parques — norma pode frustrar visitantes brasileiros

Por ano, milhares de pessoas visitam os parques da Disney. Entre elas, muitos brasileiros aproveitam a chance de se aventurar na terra do Mickey Mouse. No entanto, esse sonho pode sofrer com grandes frustrações, em razão de uma nova decisão da diretoria dos parques.

A partir de 5 de janeiro de 2026, os visitantes que se hospedarem nos hotéis do Disneyland Resort, na Califórnia, não terão mais direito à entrada antecipada nos parques. Em seu lugar, os hóspedes receberão uma entrada Lightning Lane, que oferece acesso rápido a atrações que utilizam esse sistema, permitindo economizar tempo nas filas.

Antes dessa data, no entanto, os visitantes que ficarem nos hotéis do complexo ainda poderão usufruir da entrada antecipada de 30 minutos em um dos dois parques temáticos, em dias alternados.

O Disneyland Park terá abertura antecipada às terças, quintas e sábados, enquanto o Disney California Adventure Park abrirá mais cedo às segundas, quartas, sextas e domingos.

O que é o Disneyland Resort?

Inaugurado em 1955, o Disneyland Resort, localizado em Anaheim, Califórnia, é o primeiro complexo da Disney no mundo. Em 2025, celebrará seus 70 anos de história. O local começou com o Disneyland Park, idealizado por Walt Disney, e ao longo das décadas evoluiu para se tornar um dos destinos turísticos mais populares globalmente.

Atualmente, o resort é composto por dois parques temáticos — o Disneyland Park e o Disney California Adventure Park — além de três hotéis temáticos: o Disney's Grand Californian Hotel & Spa, o Disneyland Hotel e o Pixar Place Hotel. Há também o Downtown Disney District, uma área de compras e entretenimento.

Em 2023, o Disneyland Park foi o segundo parque temático mais visitado do mundo, com 17,25 milhões de visitantes, ficando atrás apenas do Magic Kingdom Park, do Walt Disney World Resort, em Orlando, de acordo com o relatório Theme Index and Museum Index 2023.