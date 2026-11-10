Marketing

Nada mais surpreende: 7 tendências que redesenham a comunicação corporativa

A 19ª edição do Ipsos Reputation Council ouviu 200 líderes de comunicação em 21 mercados. O retrato é o de uma profissão em plena reinvenção

(Magnific)

(Magnific)

Marc Tawil
Marc Tawil

Estrategista de Comunicação

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h18.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreMarketing
Saiba mais

Todos os anos, eu acompanho com atenção, como conselheiro e, especialmente, como observador, o relatório do Ipsos Reputation Council, um dos levantamentos mais respeitados do mercado da comunicação. Criado em 2009, o Conselho reúne diretores de comunicação e assuntos corporativos de algumas das maiores empresas do mundo.

A edição de 2026, a 19ª, foi construída a partir de 200 entrevistas em profundidade, feitas entre março e junho deste ano, em 21 mercados. Entre os 184 participantes que aceitaram ser identificados estão executivos de Nestlé, Shell, Google, Coca-Cola, Natura, Globo e Mastercard.

Avaliei o relatório página por página e reuni, com base nele, uma leitura própria das tendências que mais afetam quem trabalha com comunicação e marketing. Começo pela conclusão, porque ela atravessa o documento inteiro e tem nome: steward. A palavra não tem tradução exata para o português. Descreve quem zela por algo valioso em nome de outros e responde por isso. É assim que a Ipsos define o novo papel do comunicador.

Segundo o relatório, esse profissional passou a ouvir perguntas que vão além da técnica e entram no campo da responsabilização: devemos fazer isso? Quem responde? O que acontece se der errado? O steward interpreta a complexidade, traduz a ambiguidade, aconselha a liderança em escolhas difíceis e cuida da coerência, da confiança e da inteligência da organização.

O ponto de partida dessa mudança é uma questão de humor. O relatório do ano passado se chamava “The Eye of the Storm”, ou “o olho do furacão”. Nele, um conselheiro contava que acordava todas as manhãs se perguntando qual seria o novo desastre do dia. Em 2026, outro resumiu o espírito do momento numa frase curta: “Nada mais me surpreende.”

A mim também não, colega.

A seguir, as sete tendências que considero centrais, que explicam por que o steward se tornou necessário e que vão nortear o mercado nos próximos dois anos, pelo menos.

1. A volatilidade é o novo normal

Guerras, tarifas, polarização e disrupção tecnológica pararam de ser tratadas como exceção. Um conselheiro definiu os últimos doze meses como o momento mais volátil, incerto, complexo e ambíguo que já viu, por causa da velocidade com que tudo acontece. Os números confirmam a pressão: 78% das fontes ouvidas consideram notícias falsas e desinformação uma ameaça concreta aos seus negócios, e 46% veem o populismo como um risco material para suas organizações. A resposta das empresas tem sido trocar a previsão linear pelo planejamento de cenários, preparando-se para vários futuros possíveis ao mesmo tempo.

2. A IA virou uma nova audiência

Antes de alguém visitar o site de uma empresa, um modelo de linguagem já resumiu, ordenou e reapresentou o que se sabe sobre ela. Segundo pesquisa da McKinsey citada no relatório, cerca de 50% das buscas online envolvem respostas geradas por IA. Levantamentos da própria Ipsos mostram que 68% dos parlamentares britânicos usam IA para pesquisar ao menos de vez em quando, e cerca de um em cada três faz isso com frequência. Entre jornalistas de negócios e finanças do Reino Unido, 37% recorrem a ferramentas de IA generativa para apurar reportagens. A resposta das empresas tem nome: GEO, definida pela Ipsos como a gestão da reputação num ambiente mediado por máquinas. Há equipes abastecendo seus sites para “alimentar a IA”, auditando o que os sistemas dizem sobre elas e tentando entender os “hábitos alimentares” dos modelos de linguagem. Um efeito colateral curioso: press release, mídia espontânea e imprensa local voltaram a ser valorizados.

3. Fim da fronteira entre comunicação interna e externa

Os líderes partem do princípio de que qualquer mensagem interna pode vazar e, cedo ou tarde, vai vazar. Por isso, trabalham com um único conjunto de fatos e ajustam apenas tom, profundidade e momento para cada público. A comunicação interna ocupa, em média, entre 40% e 50% do tempo das equipes. Em grandes transformações, essa fatia sobe para 60% a 75%. Ela cai para 10% a 25% em funções mais voltadas ao público externo ou em empresas listadas, onde o RH ainda cuida da maior parte da comunicação com funcionários. Uma regra de ouro aparece nas entrevistas: nenhuma notícia que afete os funcionários sai para fora antes de eles saberem. A urgência tem explicação, porque a confiança nas lideranças e nos CEOs caiu nove pontos em relação a 2025, segundo o IC Index 2026. Existe um paradoxo aqui: apenas 13% dos conselheiros apontam os funcionários como seu público mais importante. Os clientes lideram, com 40%, seguidos por governos e reguladores, com 19%, e por formadores de opinião, imprensa e ONGs, com 16%.

4. O silêncio estratégico se consolidou

Esta é, talvez, a tendência mais desconfortável. Entre os conselheiros, 61% preferem ficar em silêncio sobre temas potencialmente divisivos, mesmo quando a empresa poderia falar com autenticidade. Além disso, 84% levam fatores políticos em conta antes de se manifestar, e 35% dizem que, nos últimos doze meses, suas empresas calaram sobre temas em que antes falavam. Apenas 17% enxergam nesse silêncio uma covardia corporativa. A pressão varia por região: nos Estados Unidos, 53% dos comunicadores relatam ter silenciado sobre temas antes abordados, contra 28% na Europa, e 71% dos americanos preferem calar em temas divisivos, contra 55% dos europeus. Para comparação, em 2025, apenas 21% defendiam que as empresas se posicionassem sobre temas polêmicos, 32% preferiam o silêncio e 47% diziam que dependia do contexto. O critério que mais se repete nas entrevistas é a aderência do tema aos princípios do negócio, com cada caso submetido a uma avaliação de risco.

5. O ESG perdeu força

A agenda segue nas empresas, e a sigla perdeu força. Para 49% dos conselheiros, “ESG” não descreve adequadamente o que suas organizações fazem, e apenas 33% ainda a consideram útil. Em seu lugar aparecem palavras como resiliência, segurança energética, eficiência e competitividade. A comunicação ficou mais cirúrgica: 61% afirmam que suas mensagens sobre o tema estão mais segmentadas do que nunca. A Ipsos identifica um paradoxo de 2026, em que as empresas falam menos em público e divulgam mais em privado, entregando provas verificáveis a investidores, reguladores e funcionários. Apenas 22% admitem ter comunicado conscientemente menos do que deveriam sobre seus avanços, e 68% negam ter feito isso. As prioridades também mudaram de ordem: 66% dos conselheiros apontam a atuação justa e ética como prioridade corporativa, 48% citam o tratamento justo dos trabalhadores e 31% mencionam a responsabilidade ambiental. Para quem trabalha com marca no Brasil, um dado do resumo executivo da Ipsos ajuda a dimensionar o desafio: 70% dos brasileiros dizem tender a comprar marcas que refletem seus valores pessoais.

6. A IA entrou na rotina antes da governança

O uso diário de IA entre os conselheiros saltou de 57% em 2025 para 76% em 2026. No mesmo período, a parcela que diz usar a tecnologia de forma significativa subiu de 43% para 76%. As expectativas, porém, foram ajustadas: em 2025, 89% acreditavam que a IA transformaria profundamente as operações das empresas, e hoje 59% dizem que isso aconteceu. A lacuna mais preocupante está nas regras. Apenas 12% consideram suficientes as políticas éticas existentes para a adoção de IA, e 76% discordam. Os dados sintéticos ilustram bem esse estágio: 40% das equipes de comunicação já os usaram, e só 18% confiam que eles têm solidez comparável à de uma pesquisa de mercado tradicional. O relatório chama esse momento de “adolescência desajeitada” da IA.

7. O comunicador sobe para a mesa de decisão

Os conselheiros relatam mais acesso à alta liderança e participação mais cedo nas decisões estratégicas. A Ipsos batizou o momento de “economia do julgamento”: quando a informação é abundante e o conteúdo é barato, o recurso escasso passa a ser a capacidade de interpretar contextos e avaliar consequências. A conta, porém, chega junto: 67% dizem que suas responsabilidades ficaram mais difíceis de administrar, embora 62% sigam satisfeitos com o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Entre os que tiveram cortes de equipe, 61% relatam essa dificuldade. A reputação também segue difícil de medir. Confiança é o indicador mais citado, e 49% das empresas já ligam reputação, de alguma forma, à remuneração dos executivos, sendo 29% de forma direta e 20% de forma indireta. Outros 38% não fazem nenhuma ligação. As prioridades da função se resumem em três verbos: requalificar, redesenhar e remensurar. É o retrato do steward em formação.

Minha conclusão

Lidas em conjunto, as sete tendências contam uma única história. A comunicação corporativa ganhou importância justamente quando ficou mais difícil de exercer. O comunicador agora responde por uma audiência feita de máquinas, por públicos que esperam coisas diferentes da mesma empresa, por um silêncio que precisa ser justificado e por uma tecnologia que avançou antes das regras.

Cada um desses fatores exige uma decisão, muitas vezes tomada sem todas as informações à mão. Por isso, na minha avaliação, o dado mais revelador do relatório é a combinação entre os 76% que já usam IA todos os dias e os 12% que consideram suficientes as regras para esse uso. A velocidade chegou antes do critério, e é nesse intervalo que o steward trabalha.

O relatório fecha com uma ideia que considero o melhor resumo deste momento. Num mundo em que todos têm voz, levam vantagem as organizações que sabem quando falar, quando silenciar e o que realmente vale a pena dizer.

Acrescento uma observação: para mim, essa clareza nasce antes da mensagem, quando a empresa organiza o próprio pensamento. Os líderes que tratarem a comunicação como parte da tomada de decisão, e o comunicador como o steward dessa decisão, estarão mais preparados para a próxima surpresa, mesmo num ano em que nada mais parece surpreender.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:ComunicaçãoMarketingInteligência artificial

Mais de Marketing

Ben Shelton troca On por New Balance em acordo que pode chegar a US$ 10 milhões por ano, diz site

'Caos do Natal': a aposta da Coca-Cola para renovar campanha e reforçar tradição da marca

Uma Domino's dentro do Oxxo: redes testam novo formato de loja

'Espelho, espelho meu': Nestlé cria experiência que conecta IA, saúde e vendas em farmácias

Mais na Exame

Pop

Quais filmes James Gunn dirigiu em seus quatro anos à frente da DC?

Future of Money

Bitcoin cai aos US$ 73 mil após inflação vir acima do esperado nos EUA

Mercados

Magazine Luiza sobe até 17% na bolsa: o que o mercado viu de bom no balanço?

ExameLab

Enviou o e-mail errado? Veja até quando dá para desfazer o envio no Gmail