Aos 39 anos, ela estourou cartões e vendeu o carro para criar negócio de US$ 1,95 bilhão

Para muitos empreendedores, construir um unicórnio significa apostar as próprias finanças muito antes de qualquer retorno financeiro expressivo estar à vista.

A cofundadora da Poppi, Allison Ellsworth, tornou-se multimilionária após vender sua marca de refrigerante prebiótico para a PepsiCo por US$ 1,95 bilhão — mas, apenas uma década atrás, ela e o marido estavam estourando o limite dos cartões de crédito para tirar o negócio do papel.

"Estávamos em uma feira de produtores. Tínhamos acabado de comprar uma casa, eu estava grávida de três meses do meu primeiro filho e disse: 'Precisamos investir tudo nisso'", revelou Ellsworth em entrevista ao The Wall Street Journal.

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O risco calculado do 'All-In'

No primeiro ano, Allison e seu marido, Stephen Ellsworth, injetaram cerca de US$ 90.000 no negócio. Para viabilizar a operação, venderam um dos carros da família para comprar garrafas e abrir a primeira fábrica própria.

O início exigiu dupla jornada: Stephen trabalhou como garçom e assumiu turnos extras à noite e aos finais de semana para garantir o pagamento da hipoteca da casa.

O sacrifício inicial trouxe tração rápida. Em 18 meses, a marca de refrigerantes saudáveis — que nasceu com o nome de Mother Beverage — gerou US$ 500.000 em receita.

A virada de chave definitiva ocorreu em 2018, quando os fundadores participaram do programa Shark Tank americano. Eles fecharam um acordo de US$ 400.000 com o investidor Rohan Oza por uma participação de 25% no negócio, além de passarem por um reposicionamento de marca que deu origem à Poppi.

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