Aos 39 anos, ela estourou cartões e vendeu o carro para criar negócio de US$ 1,95 bilhão

Allison Ellsworth, fundadora da Poppi: empreendedora criou a marca com o intuito de ter uma linha de 'refrigerantes saudáveis' (Vivien Killilea/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 14 de maio de 2026 às 10h41.
Para muitos empreendedores, construir um unicórnio significa apostar as próprias finanças muito antes de qualquer retorno financeiro expressivo estar à vista.
A cofundadora da Poppi, Allison Ellsworth, tornou-se multimilionária após vender sua marca de refrigerante prebiótico para a PepsiCo por US$ 1,95 bilhão — mas, apenas uma década atrás, ela e o marido estavam estourando o limite dos cartões de crédito para tirar o negócio do papel.
"Estávamos em uma feira de produtores. Tínhamos acabado de comprar uma casa, eu estava grávida de três meses do meu primeiro filho e disse: 'Precisamos investir tudo nisso'", revelou Ellsworth em entrevista ao The Wall Street Journal.
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No primeiro ano, Allison e seu marido, Stephen Ellsworth, injetaram cerca de US$ 90.000 no negócio. Para viabilizar a operação, venderam um dos carros da família para comprar garrafas e abrir a primeira fábrica própria.
O início exigiu dupla jornada: Stephen trabalhou como garçom e assumiu turnos extras à noite e aos finais de semana para garantir o pagamento da hipoteca da casa.
O sacrifício inicial trouxe tração rápida. Em 18 meses, a marca de refrigerantes saudáveis — que nasceu com o nome de Mother Beverage — gerou US$ 500.000 em receita.
A virada de chave definitiva ocorreu em 2018, quando os fundadores participaram do programa Shark Tank americano. Eles fecharam um acordo de US$ 400.000 com o investidor Rohan Oza por uma participação de 25% no negócio, além de passarem por um reposicionamento de marca que deu origem à Poppi.
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