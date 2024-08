Quem venceu a prova do Estrela da Casa? Resistência continua após 13 horas

Nesta quarta-feira, 14, os participantes do Estrela da Casa disputam imunidade na primeira prova de resistência do programa. Até o momento de publicação desta matéria, somente três continuam: Unna X, Lucca e Rodrigo Garcia.

Com Ana Clara no comando, a estreia do novo reality da Globo não teve boa audiência — foram 13,8 pontos na Grande São Paulo, muito influenciado pelo jogo do Corinthians acontecendo ao mesmo tempo —, mas já rendeu tretas: os participantes Califfa e MC Mayarah trocaram farpas no estúdio de música logo no primeiro dia.

Patrocinada pelo Mercado Pago, a prova de resistência começou às 23h30 de terça-feira, 13, e dura até 13h35 de hoje. Os participantes devem ficar dentro de um celular e, quanto mais tempo ficarem, mais dinheiro ganham. O vencedor também ganhará imunidade.

E seguimos com a prova de resistência no #EstrelaDaCasa Quem será o próximo a sair da prova? 👀 #MaisVocê pic.twitter.com/iRq0Sp7iW7 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 14, 2024

Quem venceu a prova de imunidade do 'Estrela da Casa'?

Unna X, Lucca e Rodrigo Garcia são os finalistas da prova. Apenas um deles ganhará imunidade.

Que horas começa 'Estrela da Casa' hoje?

O segundo episódio de 'Estrela da Casa', que passa nesta quarta-feira, 14, começará logo depois da novela Renascer, por volta das 22h30 pelo horário de Brasília.