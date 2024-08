Dicionário do 'Estrela da Casa': entenda o que é 'hitmaker', 'batalha' e outros termos

Novo reality comandado pela Ana Clara, o "Estrela da Casa" estreia nesta terça-feira, 13, na Globo, e conta com novos termos para o público se acostumar: para os fãs de BBB, o "Paredão" virou "Batalha"; a "Prova da Estrela" é uma espécie de "Prova do Líder" e, nos sábados, a disputa pelo "Dono do Palco" garante uma imunidade como a Prova do Anjo.

No novo programa, catorze artistas ficarão confinados em uma casa — a estrutura, inclusive, é a mesma que a da casa do BBB — e terão que competir em provas de música e resistência. O programa terá transmissão 24 horas no Globoplay e terá episódios na TV Globo de domingo a domingo.

A dinâmica oferece a oportunidade dos fãs conhecerem não só os artistas como as personalidades por trás de cada uma das vozes que buscam espaço no mercado fonográfico nacional. Há de imaginar que o caso de Juliette, cuja carreira musical nasceu por causa de seu sucesso como pessoa no BBB, tenha inspirado a produção da Globo.

Entre os selecionados estão artistas com diferentes personalidades, características, gostos, estilos e também profissões fora do meio artístico. Cada um deles irá defender um estilo musical e não poderá trocar ao longo do programa.

Entenda o que significam os termos do 'Estrela da Casa'

O que os participantes podem conquistar?

Hitmaker

→ O que é: nome para descrever quem tem a música mais ouvida da semana.

→ Quando acontece: todo domingo

→ Como funciona:

Os participantes lançam uma música de trabalho na quarta-feira. O single fica disponível nas plataformas de streaming e a contagem de plays tem início;

Quem emplaca a canção mais ouvida na semana vira o “Hitmaker”, ganha um presente dos fãs e consegue uma das vagas para cantar no “Festival”.

Estrela da Semana

→ O que é: nome para descrever quem vence a “Prova da Estrela”, uma dinâmica de duas etapas que imita a Prova do Líder do BBB;

→ Quando acontece: toda quinta-feira

→ Como funciona:

Na primeira, divididos em grupos, os participantes encaram um desafio deixado pelos especialistas convidados da semana.

Aqueles que se saírem melhor disputam a segunda etapa, que é uma prova durante o programa ao vivo.

O vencedor vira a “Estrela da Semana”, que ganha o direito de cantar no “Festival”, fica imune e indica dois competidores para a “Batalha”.

Dono do Palco

→ O que é: nome para quem vence a última prova da semana, semelhante ao Anjo do BBB;

→ Quando acontece: todo sábado

→ Como funciona:

O “Dono do Palco” ganha imunidade, canta no “Festival” e indica um participante direto para a “Batalha”.

Quais desafios os participantes enfrentam?

Duelo

→ O que é: é a prova que pode salvar um dos dois participantes indicados para a “Batalha” pela “Estrela da Semana”, que é como se fosse o vencedor da Prova do Líder do BBB.

→ Quando acontece: toda sexta-feira

→ Como funciona:

A decisão é do público: cada um apresenta uma música e aquele que receber mais votos se salva. O outro vai direto para a “Batalha”.

Festival

→ O que é: quem está na "Batalha" (ou seja, no Paredão) canta a música da semana.

→ Quando acontece: toda terça-feira

→ Como funciona:

Ele é decisivo para o trio de participantes da “Batalha”, que corre risco de eliminação: para eles, a apresentação é a última chance de conquistar o público antes do resultado da votação.

O “Hitmaker”, a “Estrela da Semana” e o “Dono do Palco” também se apresentam.

Batalha

→ O que é: é como o Paredão do BBB.

→ Quando acontece: formação todo domingo, eliminação toda terça-feira

→ Como funciona:

É a decisão final de cada semana, disputada por três participantes: o perdedor do “Duelo”, o indicado pelo “Dono do Palco” e o participante que for mais votado pela casa;

Os três precisam batalhar pela preferência do público para tentar permanecer no jogo. O voto popular é para ficar, e o menos votado deixa o reality.

Como será a semana no 'Estrela da Casa'?

Quarta-feira

Assim como no BBB, a quarta-feira marca o início da semana do jogo;

Cada participante escolhe a sua música de trabalho e defende para o público a estratégia de lançamento. Os singles ficam disponíveis nas plataformas de áudio e a contagem de plays tem início;

O artista com a música mais escutada durante a semana será consagrado como o "Hitmaker" no domingo.

Quinta-feira

Dia de definir a “Estrela da Semana”, semelhante ao 'Líder' do BBB;

Os participantes passam a tarde com um especialista convidado e cumprem um desafio;

À noite, no programa, os vencedores realizam a “Prova da Estrela”;

Na sequência, a “Estrela da Semana” indica dois concorrentes para a “Batalha”, que terão que fazer uma performance na sexta-feira.

Sexta-feira

Dia do “Duelo”;

Os dois indicados pela “Estrela da Semana” se apresentam ao vivo e o público vota para salvar um dos competidores; o outro se confirma na “Batalha”.

Sábado

Assim como o Anjo no BBB, o público acompanha durante o dia a prova de imunidade que define o “Dono do Palco”;

No programa à noite, o vencedor indica um participante para a “Batalha” (Paredão).

Domingo

A noite começa com Ana Clara revelando o “Hitmaker” da semana;

Na sequência, a casa vota para finalizar a formação da “Batalha”;

Disputam a preferência do público o perdedor do “Duelo”, o indicado pelo “Dono do Palco” e o mais votado pelos participantes;

Então, é aberta a votação no gshow que define os dois cantores que permanecem no jogo.

Segunda-feira

Dia da “Jam Session”;

Os participantes recebem a visita de um talento da música para uma oportunidade única de trocar experiências com quem já é um grande ídolo;

À noite, no programa, o convidado faz um show para o público e canta uma música com a “Estrela da Semana”.

Terça-feira

Noite de “Festival”;

O “Hitmaker”, a “Estrela da Semana” e o “Dono do Palco” cantam para celebrar suas conquistas;

Já os três integrantes da “Batalha” performam para conseguir um resultado favorável da votação em curso com o público;

No fim do programa, Ana Clara anuncia o resultado da “Batalha”: dois participantes são salvos e um deixa a competição.