Quem vem para a CCXP22? Conheça os artistas já confirmados para o evento

De 1 a 4 de dezembro a capital paulista receberá milhares de nerds e geeks. Será a primeira edição presencial da Comic Con Experience (CCXP) após a pandemia, o maior festival de cultura pop do mundo, que promete criar uma experiência épica para os brasileiros.

Em 2019, última edição presencial, o São Paulo Expo abrigou o maior público da CCXP já existente. Foram 280 mil pessoas nos quatro dias de evento que circularam em 115 mil metros quadrados, recheados com mais de 100 marcas e 150 horas de painéis, workshops, premiers e palestras.

Este ano, os organizadores esperam números ainda maiores, com a meta ambiciosa de receber mais de 300 mil pessoas.

Quem são os artistas que vem para a CCXP22?

Mas o que realmente atrai os fãs para o evento não é somente a feira e sim os convidados especiais que participam dos painéis — e também tiram fotos e distribuem autógrafos aos brasileiros. Neste ano, que marca a volta ao presencial, a CCXP22 trará alguns dos principais atores e atrizes que estrelaram grandes sucessos em 2022. Veja quem virá ao evento:

Keanu Reeves

O ator libanês, criado em Toronto, ficou mundialmente conhecido pela trilogia "Matrix", na qual atuou como "Neo", o protagonista. Ele estrelou a continuação em 2021, em "Matrix Resurrection" e protagonizará em breve “John Wick 4: Baba Yaga”, que irá estrear no dia 23 de março de 2023, e o segundo filme de "Constantine", ainda sem data de estreia.

No ano passado, além de continuar o legado como ator de Hollywood, Reeves também se tornou autor de histórias em quadrinho e lançou “BRZRKR”. Ele estará no Palco Thunder by Cinemark Club no sábado, dia 3 de dezembro.

Paul Rudd

Natural de Nova Jersey (Estados Unidos), Paul Rudd é ator, comediante e escritor. Ele já estrelou em uma série de sucessos de Hollywood, mas foi na Marvel Studios, sob o manto do Homem-Formiga, que o ator ficou mais reconhecido.

Em 2023, ele estrela como super-herói no terceiro filme da franquia, "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", ao lado de Evangeline Lilly e Jonathan Majors, que também estarão na CCXP deste ano.

Rudd vem ao Brasil e estará no no Palco Thunder by Cinemark Club na quinta-feira, dia 1 de dezembro, participando dos painéis da Disney.

Hugh Grant

Pedro Pascal

Natural de Santiago (Chile) e criado nos Estados Unidos, Pedro Pascal tem feito presença em vários séries internacionais de grande sucesso. O ator ficou famoso pelo papel de Oberyn Martel, em "Game of Thrones" (HBO), e depois em "Narcos" (Netflix), na qual interpretou Javier Penã.

Anos mais tarde, Pascal foi o astro principal de "The Mandalorian", série original da Disney+, e também fez aparições em "O livro de Boba Fett". Em 2023, ele será protagonista da aguardada série "The Last of Us", inspirada no jogo com título homônimo.

Pascal vem ao Brasil e estará no no Palco Thunder by Cinemark Club no sábado, dia 3 de dezembro, participando dos painéis da HBO Max, ao lado de Bella Ramsey, também protagonista de "The Last of Us".

Chlöe Grace Moretz

Nascida no estado da Geórgia (Estados Unidos), Chlöe se tornou um sucesso após participar de uma variedade de filmes de suspense de grande sucesso em Hollywood. A atriz se tornou mais reconhecida na cultura pop após interpretar a "Hit-Girl" na franquia de "Kick Ass". Além disso, protagonizou "Se eu Ficar", "Carrie, a estranha", "A invenção de Hugo Cabret",

John Rhys-Davies

Natural de Salisburia, no Reino Unido, John Rhys-Davies ficou bastante reconhecido no cinema mundial após participar da trilogia "O Senhor dos Anéis", no papel do anão "Gmili". Ele também fez a voz do personagem "Barbárvore" no longa-metragem de Peter Jackson.

Para além da Terra Média de Tolkien, Rhys-Davies também atuou em filmes de peso, como "Os Caçadores da Arca Perdida" e "Indiana Jones e a Última Cruzada", nos quais interpretou "Sallah". Ele estará nos quatro dias de evento, de 1 a 4 de dezembro, na área de Fotos & Autógrafos e terá um painel próprio para celebrar sua carreira no cinema.

Park Hmae-soo

Muito famoso pelo papel em "Round 6", série mais assistida da história da Netflix, Park tem ganhado espaço nas telas de séries e filmes mundo afora. O ator nasceu na cidade de Suwon, na Coreia do Sul, e protagonizou também a série de TV "La Casa de Papel: Coreia".

Park Hmae-soo foi indicado ao Emmy 2022 como melhor ator coadjuvante pelos trabalhos em "Round 6", mas não chegou a levar a estatueta para casa. Ele estará no Palco Thunder by Cinemark Club no sábado, dia 3 de dezembro, junto das demais programações da Netflix.

Gwendoline Christie

Direto de Worthing, no Reino Unido, Gwendoline Christie ficou bastante famosa após interpretar "Brienne" na aclamada série "Game of Thrones" e, desde então, tem embarcado em uma série de grandes produções da cultura pop.

Em 2015, a atriz fez parte de "Jogos Vorazes", no papel da "Comandante Lyme". No mesmo ano, ela entrou para a franquia de "Star Wars" como Capitã Phasma e, em 2022, estrelou como "Lúcifer" na série "Sandman", baseada nos quadrinhos de Neil Gaiman.

Ela estará no Palco Thunder by Cinemark Club no sábado, dia 3 de dezembro, junto das demais programações da Netflix.

Atrações confirmadas para a CCXP 2022

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Qual o melhor dia para ir na CCXP?

Após dois anos sem eventos presenciais, a Comic Con Experience separou uma grande lista de atrações para a edição de 2022. Todos os dias serão recheados de atividades, com destaque especial para o dia 3 de dezembro, sábado, com programação da Netflix, HBO Max, Prime Video e Paris Filmes.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

