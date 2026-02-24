Quem vai sair do BBB 26? Nova enquete indica disputa aberta no Paredão

O sexto Paredão do Big Brother Brasil de 2026 está formado. No domingo, 22, Maxiane, Milena e Chaiany foram confirmadas na berlinda após Cowboy se safar no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas nesta terça-feira, 24, apontam quem deve deixar a casa hoje. Uma delas, no entanto, não tem motivos para se preocupar, com apenas 1,63% dos votos consolidados, segundo o Votalhada.

O que indicam as pesquisas?

O site Votalhada compila as principais votações online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa.

O voto é para eliminar, portanto, as maiores porcentagens indicam quem deve sair.

Desde a primeira parcial, à 1h de domingo, 23, Maxiane lidera a rejeição. Milena aparece em segundo lugar, enquanto Chaiany segue com índice baixo.

Às 15h desta terça-feira, 24, com 13.707.989 votos contabilizados, os dados consolidados indicam o seguinte cenário:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Chaiany 0,76% x Maxiane 50,72% x Milena 48,52%

Chaiany 0,76% x x Milena 48,52% YouTube: Chaiany 5,33% x Maxiane 52,17% x Milena 42,59%

Chaiany 5,33% x x Milena 42,59% Twitter: Chaiany 4,86% x Maxiane 68,10% x Milena 27,04%

Chaiany 4,86% x x Milena 27,04% Instagram: Chaiany 1,67% x Maxiane 65,07% x Milena 33,27%

Chaiany 1,67% x x Milena 33,27% Dados consolidados (média proporcional): Chaiany 1,63% x Maxiane 53,99% x Milena 44,39%

Maxiane segue à frente na rejeição, com 53,99% da média proporcional, oscilando levemente em relação às 12h. Milena aparece com 44,39%, também com variação discreta no mesmo intervalo, enquanto Chaiany tem 1,63% dos votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias após a novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.

No Globoplay, assinantes têm acesso às câmeras exclusivas da casa e a conteúdos extras 24 horas por dia.