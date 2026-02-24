Quem vai sair do BBB 26? Enquete mostra que Paredão pode ter reviravolta

O sexto Paredão do Big Brother Brasil de 2026, promete fortes emoções. No domingo, 22, Maxiane, Milena e Chaiany foram confirmadas na berlinda após Cowboy se safar no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas na manhã dsta terça-feira, 24, apontam a participante que deve sair hoje. Uma delas, no entanto, não tem motivos para se preocupar, com menos de 1,68% de votos consolidados, segundo o Votalhada.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Desde a divulgação dos primeiros resultados consolidados, à 01h desta segunda-feira, os números se mantém semelhantes. Maxiane e Milena continuam disputando o apreço do público, com Maxiane mantendo uma rejeição um pouco maior que a de Milena.

Com 12 milhões de votos contabilizados, veja o resultado consolidado das últimas pesquisas do Votalhada, divulgado na manhã desta terça-feira, 24:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Chaiany 0,73% x Maxiane 50,36% x Milena 48,91%

Chaiany 0,73% x x Milena 48,91% YouTube: Chaiany 5,21% x Maxiane 52,25 % x Milena 42,64%

Chaiany 5,21% x % x Milena 42,64% Twitter: Chaiany 4,85 x Maxiane 67,80% x Milena 27,36%

Chaiany 4,85 x x Milena 27,36% Instagram : Chaiany 1,73% x Maxiane 64,93 % x Milena 33,33%

: Chaiany 1,73% x % x Milena 33,33% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Chaiany 1,68% x Maxiane 54,12% x Milena 44,81%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.