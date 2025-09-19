A bolha estourou? Ellison, da Oracle, perde US$ 34 bilhões desde ter (brevemente) ultrapassado Muk

Nem tudo são flores na vida de Larry Ellison, fundador da Oracle que recentemente ultrapassou (e voltou a ficar atrás) do homem mais rico do mundo, Elon Musk, na lista de bilionários da Bloomberg.

Ellison, que viu sua riqueza disparar bilhões em um único dia quando as ações da companhia subiram cerca de 36% no pregão de 10 de setembro, experimentou uma perda dramática desde então. Seu patrimônio chegou a US$ 393 bilhões após o aumento nas ações da Oracle, colocando-o à frente de Musk, que estava avaliado em US$ 385 bilhões. Mas a ascensão durou pouco.

Às 2h02 da manhã desta sexta-feira, 19, no horário de Brasília, Musk tinha uma fortuna avaliada em US$ 434 bilhões. Ellison, por sua vez, caiu para US$ 354 bilhões.

Impacto da OpenAI

O crescimento repentino no patrimônio de Ellison foi impulsionado pelo acordo bilionário entre a Oracle e a OpenAI, no qual a Oracle concordou em fornecer US$ 300 bilhões em poder computacional para a OpenAI nos próximos cinco anos. Esse foi considerado um dos maiores contratos de nuvem já assinados. Mas, agora, gera uma preocupação: o acordo pode representar uma bolha prestes a estourar?

Segundo J. Bradford DeLong, economista da Universidade da Califórnia em Berkeley, em entrevista à Fortune, o aumento de Ellison foi impulsionado pela percepção do mercado de que a Oracle havia se tornado um participante-chave na construção e operação de centros de dados para a OpenAI.

No entanto, o entusiasmo foi seguido por "segundas reflexões", que rapidamente começaram a afetar as expectativas do mercado.

Analistas começaram a questionar a viabilidade financeira do contrato, já que a Oracle ainda não se estabeleceu como um dos principais provedores de serviços de nuvem, e a receita anualizada da OpenAI, de US$ 12 bilhões, é muito inferior ao valor do contrato de US$ 300 bilhões. Isso gerou preocupações em Wall Street sobre a capacidade da OpenAI de usar ou pagar por todo o poder computacional que havia adquirido, afetando diretamente a avaliação das ações da Oracle.

A resposta de Musk

Enquanto isso, Musk viu seu patrimônio aumentar em US$ 35 bilhões entre 10 e 12 de setembro, o que o catapultou novamente para o topo da lista de bilionários da Bloomberg.

Embora a razão exata para essa ascensão não seja tão clara quanto no caso de Ellison, alguns especialistas apontam que a Tesla, sua empresa mais valiosa, pode estar gerando uma expectativa positiva entre os investidores. De acordo com DeLong, ouvido pela Fortune, o aumento pode estar relacionado à assembleia anual de acionistas da Tesla, que ocorrerá em novembro, e os investidores estão otimistas com as notícias que Musk pode trazer à tona durante a reunião.

A avaliação da Tesla parece estar sendo impulsionada por um fenômeno "internet-driven", onde os investidores tentam antecipar o movimento das grandes figuras do mercado. Além disso, a demanda por opções de compra de ações da Tesla, impulsionada pela expectativa de Musk de manter a alta do preço das ações, também pode ter contribuído para esse aumento, segundo os analistas.