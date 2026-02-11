Lucro do McDonald's supera as projeções e chega a US$ 2,1 bilhões no 4º tri

O McDonald’s encerrou o quarto trimestre de 2025 com lucro líquido de US$ 2,1 bilhões. Considerando o resultado ajustado, o ganho foi de US$ 3,12 por ação. A receita no período somou US$ 7,01 bilhões, segundo o balanço financeiro divulgado nesta quarta-feira, 11.

As vendas globais em unidades avançaram 5,7%, enquanto, nos Estados Unidos, houve alta de 6,8% nesse mesmo indicador.

De acordo com projeções de analistas ouvidos pela FactSet, a expectativa era de que a companhia registrasse crescimento de 7% na receita, para US$ 6,84 bilhões. O lucro por ação estimado era de US$ 3,04, ante US$ 2,83 apurados no mesmo trimestre do ano anterior.

No quarto trimestre, o McDonald’s registrou avanço nas vendas em lojas impulsionado por estratégias de preço e promoções. A companhia atribuiu o desempenho à ampliação de ofertas com desconto e ao reforço de campanhas promocionais em mercados estratégicos.

Em um comunicado, o CEO da McDonald's, Chris Kempczinski, afirmou que a empresa elevou o fluxo de clientes ao responder a demandas por preços mais acessíveis. Segundo ele, a companhia reforçou sua percepção de valor junto ao consumidor.

“Ao ouvir os clientes e tomar ações, melhoramos o tráfego e fortalecemos nossas pontuações de valor e acessibilidade. Esse foco ajudou a aumentar as vendas globais em todo o sistema em 8% e proporcionou um forte crescimento nas vendas comparáveis em todos os segmentos neste trimestre”, explicou o executivo.

Tática de vendas e recuperação

Nos Estados Unidos, as vendas em lojas subiram 6,8%. No mesmo trimestre do ano anterior, houve retração de 1,4%, após um surto de E. coli afetar o fluxo de clientes nas primeiras semanas do período. A companhia relacionou a recuperação a campanhas como o combo Grinch e o jogo Monopoly, ação promocional recorrente da rede, segundo informações da CNBC.

Segundo a empresa, o combo Grinch incluiu meias de edição especial, item que levou a rede a vender 50 milhões de pares nos primeiros dias da promoção. O diretor financeiro, Ian Borden, informou que a campanha marcou o maior dia de vendas da história da companhia.

No portfólio de produtos, a rede retomou os Combos Extra Value Meals, com desconto aproximado de 15% sobre refeições combinadas. A medida faz parte da estratégia de preços acessíveis, adotada para ampliar a base de consumidores em um cenário de maior sensibilidade a preço.

Fora dos Estados Unidos, o crescimento também ocorreu na maior parte das operações. O segmento de mercados internacionais operados pela companhia, que inclui Alemanha e Austrália, registrou alta de 5,2% nas vendas em lojas comparáveis. Já a divisão de mercados internacionais licenciados e em desenvolvimento apresentou crescimento de 4,5%.

Para 2026, a companhia prevê investir entre US$ 3,7 bilhões e US$ 3,9 bilhões em capex, sigla em inglês para despesas de capital. A maior parte será direcionada à abertura de aproximadamente 2.600 novas unidades. A expansão líquida de 2.100 restaurantes deve elevar as vendas globais do sistema em cerca de 2,5%, desconsiderando efeitos cambiais.

A empresa planeja inaugurar cerca de 750 unidades nos Estados Unidos e em mercados internacionais operados diretamente. Licenciados e afiliados devem abrir mais de 1.800 restaurantes em outros países, como parte da estratégia de crescimento da rede.