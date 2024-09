Morre David Graham, ator de 'Doctor Who' e 'Peppa Pig', aos 99 anos

Morreu na última sexta-feira, 20, o ator David Graham, famoso por suas contribuições à dublagem de personagens marcantes na televisão, os 99 anos. O artista foi responsável por dar a voz ao Vovô Pig, da animação infantil "Peppa Pig", e dos "Daleks", antagonistas no seriado britânico "Doctor Who". A causa da morte não foi revelada.

A morte foi confirmada pelo produtor Jamie Anderson, filho do criador da série "Thunderbirds", na qual Graham também atuou. "Estou muito triste em confirmar a morte", disse ele ao The Guardian.

Semanas antes, Anderson havia celebrado o aniversário do dublador em um evento em Birmingham (Reino Unido), com a presença de cerca de duas mil pessoas. "Cantamos parabéns para ele em uma ocasião muito alegre. Agora, poucas semanas depois, ele se foi. David sempre foi generoso com seu tempo e talento. Ele fará muita falta."

Quem foi David Graham?

David Graham era natural de Londres. Teve uma longa carreira que o levou de papéis teatrais no Reino Unido até dublagens memoráveis em produções de TV. Antes de se dedicar ao ofício de ator, serviu como mecânico na Força Aérea Britânica.

A estreia de Graham em papéis de destaque na televisão ocorreu em 1963, quando passou a dublar os "Daleks" em "Doctor Who", vilões que se tornaram parte fundamental do sucesso da série. Pouco tempo depois, em 1965, ele começou a colaborar em "Thunderbirds", dublando diversos personagens.

Em 2004, Graham assumiu o papel do Vovô Pig na animação *Peppa Pig*, que o apresentou a uma nova geração de fãs. Ele dublou o personagem até 2022.