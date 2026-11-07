DeSantis mira presidência dos EUA após vitória republicana na Flórida, diz jornal

O governador da Flórida, Ron DeSantis, estaria se preparando para disputar a Presidência dos Estados Unidos em 2028, após a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato realizadas na terça-feira, 3 de novembro.

A informação foi publicada pelo jornal americano The Washington Post na sexta-feira, 6, com base em três fontes anônimas que teriam conhecimento dos planos do governador.

Segundo a publicação, DeSantis, que disputou as primárias republicanas contra Donald Trump em 2024, estaria avaliando uma nova candidatura depois que os democratas conquistaram o controle das duas casas do Congresso.

O governador, no entanto, negou ter procurado assessores ou iniciado preparativos para disputar a eleição presidencial de 2028.

O jornal afirma que DeSantis já teria entrado em contato com um consultor político para organizar uma possível campanha. Além disso, um comitê de ação política federal (PAC, na sigla em inglês) alinhado ao governador enviou nesta semana uma mensagem de arrecadação de recursos, apontada pela publicação como outro sinal de uma eventual candidatura.

Em resposta nas redes sociais, DeSantis acusou o jornal de fabricar a notícia e afirmou que não entrou em contato com ninguém para disputar qualquer cargo. Ele classificou a reportagem como uma tentativa de atrair acessos.

A possível movimentação acontece em meio às discussões dentro do Partido Republicano sobre os resultados das eleições de meio de mandato e a disputa pela sucessão de Trump, que está em seu segundo mandato presidencial.

Democratas conquistam Câmara e Senado nas eleições de meio de mandato

As eleições de meio de mandato de 2026, realizadas em 3 de novembro, representaram uma derrota nacional para os republicanos. O Partido Democrata conquistou o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, segundo projeções e resultados confirmados pela agência Associated Press.

A votação renovou as 435 cadeiras da Câmara e colocou em disputa 35 vagas do Senado, além de governos estaduais e outros cargos locais.

Os democratas conquistaram cadeiras no Senado anteriormente ocupadas por republicanos em estados como Texas, Iowa, Carolina do Sul e Kansas, resultados que contribuíram para a mudança no controle da Casa.

A perda das maiorias legislativas significa que o governo Trump terá de negociar com uma oposição que controlará as duas casas do Congresso a partir de janeiro de 2027. O resultado também amplia a capacidade dos democratas de conduzir investigações parlamentares e bloquear propostas legislativas da Casa Branca.

Na quarta-feira, 4, DeSantis classificou o desempenho republicano como um evento próximo da extinção, comparando o impacto da derrota ao de um meteoro. O governador atribuiu o resultado à rejeição dos eleitores aos republicanos de Washington.

Flórida mantém domínio republicano apesar de avanço democrata nos EUA

Enquanto os democratas conquistaram vitórias em diferentes regiões dos Estados Unidos, a Flórida manteve o controle republicano sobre cargos importantes.

O partido conservou uma cadeira no Senado, o governo estadual e o comando da Procuradoria-Geral do estado.

Na disputa pelo governo, o republicano Byron Donalds derrotou o democrata David Jolly por uma diferença inferior a dois pontos percentuais.

DeSantis não participou da disputa porque a legislação estadual impede que um governador exerça mais de dois mandatos consecutivos. Ele deixará o cargo em janeiro de 2027, quando Donalds assumirá o governo.

Nos últimos dias, DeSantis destacou em entrevistas a veículos nacionais os resultados de sua gestão e o desempenho dos republicanos na Flórida.

Segundo o The Washington Post, o governador vê no resultado eleitoral uma oportunidade para voltar à disputa nacional.

DeSantis disputou indicação republicana contra Trump em 2024

A possível candidatura em 2028 representaria a segunda tentativa de DeSantis de chegar à Casa Branca.

Em 2024, o governador participou das primárias do Partido Republicano para disputar a indicação presidencial contra Donald Trump.

DeSantis encerrou sua campanha ainda no início do processo eleitoral, antes das primárias de New Hampshire, após ficar em segundo lugar na votação de Iowa.

Com a saída da disputa, Trump consolidou sua posição nas primárias republicanas e posteriormente venceu a eleição presidencial daquele ano.

O cenário para 2028 será diferente, já que Trump, eleito em 2016 e 2024, não poderá disputar um terceiro mandato pelas regras da Constituição americana.

O vice-presidente JD Vance também aparece nas discussões sobre a sucessão republicana, embora ainda não haja uma definição sobre os nomes que disputarão a indicação do partido.

Até o momento, DeSantis não anunciou uma candidatura presidencial. A informação sobre os preparativos para 2028 permanece baseada no relato de fontes anônimas ao jornal americano e é contestada pelo governador.

Com informações da EFE.