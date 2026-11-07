Fórmula 1 renova contrato com São Paulo e garante GP em Interlagos até 2035

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 continuará sendo realizado no Autódromo de Interlagos até, pelo menos, 2035. A renovação antecipada do contrato foi anunciada neste sábado, 7 de novembro, e amplia em cinco anos a permanência da categoria na capital paulista.

O anúncio foi feito pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pelo presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e pelo CEO do GP de São Paulo, Alan Adler. O contrato anterior, firmado em 2023, tinha validade até 2030.

A renovação ocorre durante o fim de semana do GP de São Paulo de 2026, que corresponde à 20ª etapa da temporada. A classificação para a corrida será realizada neste sábado, às 15h, enquanto a prova principal está marcada para domingo, 8, às 14h, com transmissão ao vivo da TV Globo.

A decisão garante a continuidade de um dos principais eventos internacionais realizados em São Paulo, que registrou impacto econômico de R$ 2,3 bilhões em 2025, segundo dados divulgados pela organização da Fórmula 1.

GP de São Paulo movimentou R$ 2,3 bilhões em 2025

A permanência da Fórmula 1 em São Paulo também representa a continuidade de um evento com impacto sobre setores como turismo, hotelaria, comércio e serviços.

Segundo dados divulgados pela categoria, o GP de 2025 movimentou R$ 2,3 bilhões na economia paulistana, valor 9,7% superior ao registrado na edição anterior.

O evento também recebeu 303.627 espectadores em 2025, ante 291.717 em 2024. A organização destaca ainda o crescimento da presença de mulheres e do público mais jovem entre os fãs da categoria.

Durante o anúncio da renovação, Adler afirmou que o público da etapa brasileira dobrou nos últimos cinco anos. Segundo ele, as mulheres representam cerca de 40% dos espectadores, percentual semelhante ao de pessoas com até 35 anos.

O executivo também destacou os investimentos realizados no autódromo nos últimos anos, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, para ampliar a estrutura e melhorar a experiência do público.

A renovação até 2035 prevê a continuidade dos investimentos da Prefeitura de São Paulo na infraestrutura de Interlagos, segundo comunicado oficial da Fórmula 1.

São Paulo antecipou renovação do contrato com a Fórmula 1

Desde 2025, a Prefeitura de São Paulo manifestava interesse em ampliar o contrato com a Fórmula 1. O objetivo era assegurar a permanência da corrida na capital por um período mais longo e dar continuidade aos investimentos no autódromo.

Na sexta-feira, 6, Nunes voltou a defender a prorrogação do acordo, destacando a capacidade da competição de atrair turistas e gerar empregos e renda.

A renovação foi anunciada um dia depois, cinco anos antes do encerramento do vínculo anterior.

A negociação ocorreu em um cenário de interesse de diferentes cidades em receber etapas da Fórmula 1. A ampliação do calendário internacional tornou a manutenção de contratos de longo prazo uma questão relevante para as sedes das corridas.

Entre as possibilidades discutidas nos últimos anos, esteve uma mudança de data do GP de São Paulo para o período entre abril e maio. A alteração permitiria aproximar a etapa brasileira das corridas de Miami, nos Estados Unidos, e Montreal, no Canadá.

A proposta, no entanto, enfrentou dificuldades devido à realização de outros eventos no Autódromo de Interlagos, como o festival de música Lollapalooza.

Interlagos recebe a Fórmula 1 desde 1973

O Autódromo José Carlos Pace, conhecido como Interlagos, recebeu sua primeira corrida válida pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1973, vencida pelo brasileiro Emerson Fittipaldi.

Depois de um período em que o Grande Prêmio do Brasil foi realizado no Rio de Janeiro, a categoria voltou a Interlagos em 1990, mantendo o circuito paulistano como sede desde então, com exceção de 2020, quando a etapa foi cancelada devido à pandemia.

Desde 2021, a corrida passou a adotar oficialmente o nome de Grande Prêmio de São Paulo.

Com a extensão anunciada neste sábado, a capital paulista assegura a realização da competição por mais nove temporadas após a edição de 2026.

O novo acordo também mantém o Brasil no calendário da principal categoria do automobilismo mundial em um momento de renovação da presença brasileira no esporte. Neste ano, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara participam da temporada, marcando o retorno de dois pilotos brasileiros ao mesmo tempo ao grid da Fórmula 1.