Quem saiu do BBB ontem? Larissa é a 18ª eliminada do reality

Ontem, 23, o BBB 23 definiu os finalistas do reality. Contrariando as previsões que indicavam a saída de Bruna, a escolhida para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Larissa, eliminada com 49,98%% dos votos. Em segundo ficou Bruna, com 41,95%, e Aline Wirley, com 8,07%.

Com 49,98% dos votos, Larissa é a última eliminada do #BBB23. Bruna Griphao recebeu 41,95% dos votos e Aline Wirley obteve 8,07% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/3iyhm6GpvI — Big Brother Brasil (@bbb) April 24, 2023