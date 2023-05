Final do BBB 23: Aline, Amanda e Bruna disputam o prêmio; veja como votar pelo Gshow

O BBB chegou ao final da sua 23ª edição. Nesta terça-feira, 25, as três participantes restantes, Amanda, Aline e Bruna, concorrem ao prêmio de R$ 2,88 milhões, dois dias após a eliminação de Larissa, com 41,95% dos votos.

A final demonstrou a força e poderio do "quarto deserto". As finalistas foram ficando fortes no decorrer do reality, muitos por conta dos fãs de Amanda e Bruna, que conseguiram eliminar muitos participantes do quarto "fundo do mar".

Quem é a favorita ao título do BBB 23?

Conforme as últimas semanas, a médica Amanda é uma das grandes candidatas ao prêmio. Mesmo “não tendo nenhuma jogada significativa no jogo”, nas palavras de Fred Nicácio, a participante do Deserto conquistou o coração de muita gente pelo Brasil. Como uma Juliette sem isolamento ou um Arthur Aguiar sem boa oratória, Amandinha tem muitas chances de ser a grande vencedora do prêmio.

Apesar do grande número de fãs da médica, a ex-rouge Aline Wirley também é uma das grandes favoritas ao prêmio. Apelidada de "Mommy" pelos brothers do quarto deserto, a cantora ganhou o carisma do público pela sua calma e tranquilidade ao aconselhar seus amigos no jogo.

Como votar na final do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: