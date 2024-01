Quem saiu do BBB 24? Lucas Pizane é o terceiro eliminado do reality

Nesta terça-feira, 16, aconteceu o terceiro Paredão do BBB 24. Competindo com Beatriz e Davi, dois favoritos do público, Lucas Pizane foi o eliminado com 8,35% dos votos para ficar.

A vendedora do Brás ficou com 28,44% e o motorista de aplicativo, 63,21%.

Assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Pizane disse que se recorda de coisas que poderia ter feito diferente para ficar mais tempo no jogo. "Eu lembro que eu tive algumas conversas e situações que não concordava, mas eu ficava naquela dúvida sobre expor isso, com medo de expor pessoas que eu gosto por um caminho errado. Acabei passando pelos meus valores", comentou ele.

Por que Pizane foi eliminado?

Lucas Pizane foi o mais votado da casa, com 4 votos, mas empatou com Alane. O líder Lucas Henrique acabou decidindo colocar Pizane na berlinda através do Voto de Minerva.

No compilado de pesquisas online Votalhada, Pizane tinha as menores porcentagens do voto para ficar. Muito porque ele disputava a berlinda com dois favoritos do público: Beatriz e Davi. Além disso, o jogador teve oportunidades de se destacar no jogo, mas optou por ficar quieto: ele estava claramente desconfortável em conversas no Quarto do Líder sobre o corpo de outras participantes, como o de Yasmin Brunet, mas não contestou os homens da casa. E, quando foi avisar Yasmin sobre a conversa, não revelou que estavam falando dela.

Nizan e Rodriguinho fazem comentários sobre o corpo da Yasmin.

“Já foi melhor”

Quem esses caras pensam que são pra falar isso da menina ?

A Yasmin é uma deusa de tão linda e esses dois recalcados falando da gata. Ranço instaurado. #BBB24 pic.twitter.com/AEgIAn2otl — Rainha de Reality #BBB24 💜 (@rainhadereality) January 13, 2024

