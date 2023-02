Quem saiu do BBB 23 ontem? Paula é a quarta eliminada do reality

Ontem, 14, foi dia de eliminação no BBB 23. A escolhida pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi a Paula.

A paraense foi eliminada com 72,5% dos votos, a maior porcentagem até o momento. Na disputa, Bruno "Gaga" ficou com 23,68%, Mc Guimê com 2,07% e Amanda, a menos votada, com 1,75% .

Restam agora 18 participantes na casa e o prêmio está em 1.820.000 reais

A passagem de Paula desagradou boa parte do público, principalmente nos últimos dias. A sister, que até o momento pertencia ao grupo do quarto deserto, passou informações de jogo ao Cristian, que pertence a outro grupo.

Com 72,5% dos votos, Paula é a 4ª eliminada do #BBB23. Bruno recebeu 23,68% dos votos, MC Guimê recebeu 2,07 e Amanda obteve 1,75% #RedeBBB pic.twitter.com/prqtmqAtg8 — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2023

Em conversa com o apresentador Tadeu Schmidt, Paula afirmou que se sentiu traída no jogo, mas ao mesmo tempo também entende sua traição com seu grupo.

