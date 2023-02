Quem saiu do BBB 23 hoje? Tina é a terceira eliminada do reality

Ontem, 7, foi dia de eliminação no BBB 23. A escolhida pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Tina.

A angolana foi eliminada com 54,12% dos votos. Como previsto pelo compilado de pesquisas Votalhada, ela disputou contra Cezar Black, que ficou com 43,21%. Gabriel "Mosca" teve 2,67% dos votos.

Restam 19 participantes na casa e o prêmio está em 1.750.000 reais.

A passagem curta de Tina desagradou boa parte do público, que gostava da personalidade forte da participante. Foi ela quem atendeu o Big Fone no sábado, 4, e indicou duas pessoas ao Paredão.

Fica a sensação de que os três eram "plantas" (aquele que fica parado no jogo) com potencial para crescer na competição. No final, a escolhida foi Tina.

Com 54,12% dos votos, Tina é a 3 ª eliminada do #BBB23. Cezar recebeu 43,21% dos votos e Gabriel Santana obteve 2,67% #RedeBBB pic.twitter.com/BJOLjuARpR — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2023

O apresentador Tadeu Schmidt aproveitou o momento de despedida e falou uma frase na língua nativa de Tina, emocionando a angolana. "Ove okomohisã. Ndapandula" significa "você é um exemplo. Obrigado" no português brasileiro.

