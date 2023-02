Quem sai do BBB 23 amanhã? Veja o que mostram as enquetes online

O terceiro Paredão do BBB 23 acontece nesta terça-feira, 7, e o compilado de pesquisas online Votalhada indica que Tina deve ser a eliminada da vez.

A angolana foi indicada pelo Líder, o "cowboy" Gustavo. Tina atendeu o Big Fone no último sábado e indicou dois do grupo de Gustavo para o Paredão -- Gabriel "Mosca" e Domitila, que escapou da berlinda--, o que levou ao voto da semana.

1) BIG FONE TOCOU! Tina atendeu e indicou Domitila e Mosca ao paredão pic.twitter.com/dd7SSWXnkZ — Tracklist (@tracklist) February 5, 2023

Cezar Black é o mais votado para ser eliminado nas pesquisas do Twitter. Semana passada, ele também caiu no Paredão e conseguiu somente 0,61% de cerca de 100 milhões de votos.

O Telegram é a rede social mais dividida entre quem deve sair no próximo Paredão. Também é o único lugar em que o camarote Gabriel recebe mais de 17% dos votos, chegando a quase 30%.

Por enquanto, Gabriel não é o mais votado em nenhuma das pesquisas compiladas pelo Votalhada.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã desta segunda-feira, 6, pelo horário de Brasília:

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

Sites: Cezar 23,22% x 66,90% Tina x 9,88% Gabriel

Cezar 23,22% x x 9,88% Gabriel Twitter: Cezar 43,04% x 40,88% Tina x 16,08% Gabriel

x 40,88% Tina x 16,08% Gabriel YouTube: Cezar 26,96% x 59,85% Tina x 13,19% Gabriel

Cezar 26,96% x x 13,19% Gabriel Telegram: Cezar 30,56% x 39,73% Tina x 29,71 % Gabriel

Cezar 30,56% x x 29,71 % Gabriel Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Cezar 33,20% x 52,86% Tina x 13,94% Gabriel

Como votar no Paredão do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique em quem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

