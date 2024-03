Quem sai do BBB amanhã? Enquetes indicam chance de reviravolta

O décimo quinto Paredão do BBB 24 acontece neste domingo, 31, e o compilado de pesquisas online Votalhada indica que Fernanda deve ser a eliminada da vez — mas há chances de Giovanna sair.

Beatriz, que também está no Paredão contra as duas, tem as menores porcentagens de voto. Na reta final do BBB 24, o jogo já está bastante definido. É bem claro que os moradores do Fadas têm um grupo de fãs maior e mais dedicado, então por isso as altas porcentagens contra os Gnomos.

Fernanda é a mais recente "inimiga declarada" de Davi e aliados. Como a confeiteira se aproximou do grupo na última semana, as Fadas interpretaram a ação como "falsidade" e uma tentativa de mudar de barco na reta final do programa. Já Fernanda protesta e afirma que somente está sendo "somente mais simpática". "Coisa que nunca fui", adicionou.

Mas Giovanna é a maior planta da edição e, por isso, ainda tem chance de ser eliminada amanhã. Apesar de ter crescido no jogo nas últimas semanas, a mineira passou muito tempo escondida atrás dos colegas Michel e Raquele, que já saíram.

O Paredão lembra o de Deniziane contra Fernanda. O compilado de pesquisas mostrava a saída de Fernanda, mas a votação foi acirrada até o fim. Deniziane acabou saindo com 52% dos votos, indicando que os fãs da "loba" Fernanda, como é chamada nas redes, são um grupo maior do que imaginado. O resultado de amanhã mostrará de novo se isso é realidade ou não.