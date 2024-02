Quem saiu do BBB 24? Deniziane é a nona eliminada do reality

Nesta terça-feira, 21, aconteceu o nono Paredão do BBB 24. Competindo em um Paredão triplo com Fernanda e Matteus, Deniziane foi a eliminada da vez com 52,02% da média dos votos para sair.

Veja as outras porcentagens:

Fernanda - 47,16%%

- 47,16%% Matteus - 0,82%%

Por que Deniziane foi eliminada?

As enquetes indicavam que Fernanda seria mais uma eliminada do Quarto Gnomos. A sister, aliada de Rodriguinho e Giovanna Pittel, caiu em uma Paredão desfavorável. Mas o resultado surpreendeu quando o nome de Deniziane foi anunciado.

A internet foi a loucura, já anunciando a tal da "maldição do líder": Anny foi a primeira líder da casa e há um histórico no programa de que nenhum dos participantes que conquistou a primeira liderança de cada edição foi campeão do Big Brother Brasil.

Deniziane foi colocada no paredão por Raquele, sem direito a disputar a Prova Bate e Volta. Já é a segunda vez, em toda a edição de 2024, que o Líder da semana indica um brother e ele é eliminado.