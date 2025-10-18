Pop

Quem matou Odete Roitman? Último episódio de 'Vale Tudo' movimenta as redes e gera revolta

O desfecho do último capítulo de 'Vale Tudo' não agradou, mas redes sociais se movimentaram com memes sobre o assunto e elogios à performance de Débora Bloch.

Odete Roitman em “Vale Tudo”: mistério sobre a personagem segue como motor de audiência e publicidade (Globo/Fabio Rocha)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 10h33.

O último capítulo do remake de Vale Tudo, exibido pela Globo na noite de sexta-feira (17), dominou as redes sociais e reacendeu um dos mistérios da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman. A resposta, no entanto, surpreendeu — e irritou — parte do público.

A vilã interpretada por Débora Bloch foi baleada por Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas sobreviveu. A revelação de que Odete Roitman não morreu e havia forjado a própria morte com a ajuda de Freitas (Luís Lobianco) gerou reações intensas. A cena final, em que ela reaparece dizendo “Au revoir, Brasil. Odete Roitman sempre volta”, encerrou a novela com uma virada que dividiu opiniões.

Nas redes sociais, a tag #QuemMatouOdeteRoitman voltou ao topo dos assuntos mais comentados. Houve memes, piadas e indignação. Muitos internautas ironizaram a decisão da autora Manuela Dias, chamando o desfecho de “fanfic” e “trollagem com o público”. Outros elogiaram a ousadia de dar novo fôlego à icônica vilã.

“Nem a Globo teve coragem de matar Odete”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outro comentou: “Odete sobreviveu, o Brasil não”.

Performance de Débora Bloch

A performance de Débora Bloch como Odete Roitman no remake de Vale Tudo foi amplamente elogiada por usuários nas redes sociais e pela crítica especializada.

A atriz recebeu destaque pela maneira como reinterpretou uma das vilãs mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira, equilibrando frieza, sarcasmo e complexidade emocional. Muitos internautas apontaram que Bloch conseguiu imprimir um novo tom à personagem, e que utilizou sua figura para um contexto social e político contemporâneo, sem perder a essência da antagonista original.

Em paralelo aos elogios, o público também comparou Bloch a Beatriz Segall, ressaltando as diferenças de abordagem entre as duas versões. Enquanto a original se apoiava em um tom aristocrático e quase teatral, a nova Odete foi retratada com nuances psicológicas mais humanas, o que refletiu as contradições do poder e da elite contemporânea.

Recordes de audiência

A audiência do último capítulo de Vale Tudo 2025 ultrapassou os 30 pontos na Grande São Paulo, com picos ainda maiores no Rio de Janeiro. Já no digital, o episódio foi o mais comentado da TV brasileira em 2025 até agora.

Entre as piadas que circularam, uma das mais compartilhadas mostrava Odete Roitman em um helicóptero com a legenda: “Quem matou Odete? Ninguém, meu bem!”.

Outros memes faziam referência à primeira versão da novela, de 1988, em que a vilã morria pelas mãos de Leila (Cássia Kis). Agora, o desfecho inverteu o clássico e manteve Odete viva — o que muitos fãs consideraram uma “traição ao mito”.

Apesar das críticas, há quem veja a escolha de Manuela Dias como um gesto de coragem criativa. O final, ao quebrar expectativas, devolveu Vale Tudo ao centro da conversa nacional e mostrou como uma telenovela ainda pode mobilizar o país inteiro.

Em meio às divergências, uma certeza permanece: Odete Roitman continua viva — na trama e na cultura pop brasileira.

Acompanhe tudo sobre:NovelasNovelas da GloboMemes

