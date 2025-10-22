Novo 'meme stock'? Ação de fabricante de carne vegetal dispara 300% na semana

A Beyond Meat chegou a valer US$ 234,90 por ação em 2019 (Brendan McDermid/Reuters)
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05h59.
As ações da Beyond Meat (BYND) tiveram uma forte valorização nesta semana, impulsionadas por um movimento de investidores de varejo nas redes sociais. O papel da fabricante de carnes vegetais chegou a subir quase 300% desde o início da semana, com destaque para a alta de 62% nesta terça-feira, 21, segundo dados da FactSet.
O aumento repentino do preço das ações foi associado ao forte interesse de investidores nas plataformas online. O chefe de análise de mercado da Stocktwits, Tom Bruni, afirmou ao site MarketWatch que o papel da Beyond Meat foi o segundo mais comentado na plataforma nos últimos dias, atrás apenas do índice S&P 500.
A alta acontece em meio a um novo ciclo de ações “meme”, fenômeno em que investidores organizados em comunidades digitais impulsionam o preço de papéis muito vendidos no mercado.
O volume negociado na última segunda-feira, 21, atingiu 1,2 bilhão de ações, um recorde para a companhia — 3.000% acima da média de 30 dias, segundo a Dow Jones Market Data.
No final do pregão desta terça, as ações da Beyond Meat fecharam em alta de 146,27%, cotadas a US$ 3,62 na Nasdaq.
A disparada ocorre poucos dias depois de a Beyond Meat anunciar uma troca de mais de 300 milhões de ações por notas conversíveis, medida que ajudou a reduzir dívidas e melhorar o balanço financeiro, mas também diluiu a participação dos acionistas antigos.
Nas redes sociais, investidores interpretaram a operação como um passo positivo para a empresa se reestruturar. Em vídeos e fóruns como o Reddit (WallStreetBets), usuários argumentaram que a redução da dívida poderia dar fôlego à companhia para buscar rentabilidade e evitar um risco de falência.
Apesar da euforia, analistas alertam que o desempenho operacional da Beyond Meat segue fraco. As vendas caíram de US$ 464,7 milhões em 2021 para US$ 326,5 milhões em 2024, e o fluxo de caixa permanece negativo, segundo dados da empresa.
Além do impulso nas redes, o mercado reagiu ao anúncio de uma parceria com o Walmart, que começará a vender produtos da Beyond Meat em mais de 2.000 lojas nos Estados Unidos, incluindo o novo Beyond Burger 6-Pack.
O interesse também chamou a atenção de fundos institucionais. O Context Capital Management, com sede na Califórnia, revelou ter adquirido mais de 20 milhões de ações da empresa, tornando-se o maior acionista individual da Beyond Meat.
O movimento reacende memórias da febre das ações “meme” de 2021, quando papéis como GameStop e AMC Entertainment dispararam impulsionados por comunidades de investidores. Neste ano, novas empresas passaram a integrar esse grupo, como Opendoor Technologies, Krispy Kreme, GoPro e Kohl’s.
Com a valorização recente, os vendedores a descoberto da Beyond Meat já acumulam US$ 50 milhões em perdas na semana, segundo a S3 Partners. Ainda assim, no acumulado de 2025, esses investidores continuam positivos em cerca de US$ 10 milhões.
A Beyond Meat chegou a valer US$ 234,90 por ação em 2019, no auge do entusiasmo com os produtos à base de plantas. Desde então, o papel despencou mais de 99%, tornando-se um dos piores desempenhos de Wall Street nos últimos cinco anos.