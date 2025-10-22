Novo 'meme stock'? Ação de fabricante de carne vegetal dispara 300% na semana

As ações da Beyond Meat (BYND) tiveram uma forte valorização nesta semana, impulsionadas por um movimento de investidores de varejo nas redes sociais. O papel da fabricante de carnes vegetais chegou a subir quase 300% desde o início da semana, com destaque para a alta de 62% nesta terça-feira, 21, segundo dados da FactSet.

O aumento repentino do preço das ações foi associado ao forte interesse de investidores nas plataformas online. O chefe de análise de mercado da Stocktwits, Tom Bruni, afirmou ao site MarketWatch que o papel da Beyond Meat foi o segundo mais comentado na plataforma nos últimos dias, atrás apenas do índice S&P 500.

A alta acontece em meio a um novo ciclo de ações “meme”, fenômeno em que investidores organizados em comunidades digitais impulsionam o preço de papéis muito vendidos no mercado.

O volume negociado na última segunda-feira, 21, atingiu 1,2 bilhão de ações, um recorde para a companhia — 3.000% acima da média de 30 dias, segundo a Dow Jones Market Data.

No final do pregão desta terça, as ações da Beyond Meat fecharam em alta de 146,27%, cotadas a US$ 3,62 na Nasdaq.

Mudança financeira e aposta em recuperação

A disparada ocorre poucos dias depois de a Beyond Meat anunciar uma troca de mais de 300 milhões de ações por notas conversíveis, medida que ajudou a reduzir dívidas e melhorar o balanço financeiro, mas também diluiu a participação dos acionistas antigos.

Nas redes sociais, investidores interpretaram a operação como um passo positivo para a empresa se reestruturar. Em vídeos e fóruns como o Reddit (WallStreetBets), usuários argumentaram que a redução da dívida poderia dar fôlego à companhia para buscar rentabilidade e evitar um risco de falência.

Apesar da euforia, analistas alertam que o desempenho operacional da Beyond Meat segue fraco. As vendas caíram de US$ 464,7 milhões em 2021 para US$ 326,5 milhões em 2024, e o fluxo de caixa permanece negativo, segundo dados da empresa.

Parceria com Walmart

Além do impulso nas redes, o mercado reagiu ao anúncio de uma parceria com o Walmart, que começará a vender produtos da Beyond Meat em mais de 2.000 lojas nos Estados Unidos, incluindo o novo Beyond Burger 6-Pack.

O interesse também chamou a atenção de fundos institucionais. O Context Capital Management, com sede na Califórnia, revelou ter adquirido mais de 20 milhões de ações da empresa, tornando-se o maior acionista individual da Beyond Meat.

O movimento reacende memórias da febre das ações “meme” de 2021, quando papéis como GameStop e AMC Entertainment dispararam impulsionados por comunidades de investidores. Neste ano, novas empresas passaram a integrar esse grupo, como Opendoor Technologies, Krispy Kreme, GoPro e Kohl’s.

Com a valorização recente, os vendedores a descoberto da Beyond Meat já acumulam US$ 50 milhões em perdas na semana, segundo a S3 Partners. Ainda assim, no acumulado de 2025, esses investidores continuam positivos em cerca de US$ 10 milhões.

A Beyond Meat chegou a valer US$ 234,90 por ação em 2019, no auge do entusiasmo com os produtos à base de plantas. Desde então, o papel despencou mais de 99%, tornando-se um dos piores desempenhos de Wall Street nos últimos cinco anos.