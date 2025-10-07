Odete é a vilã mais querida da televisão brasileira? Veja como o público reagiu à sua morte

A morte de Odete Roitman no capítulo de segunda-feira, 6, do remake de Vale Tudo provocou uma reação inusitada do público. Nas redes sociais, telespectadores lamentaram o assassinato da vilã interpretada por Débora Bloch e confessaram estar apaixonados pela personagem que, na versão original de 1988, era odiada pela audiência.

O episódio exibido pela Globo construiu o suspense em torno do assassinato sem revelar quem puxou o gatilho. A cena mais aguardada se passou no quarto de Odete no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e o assassino só será revelado no último capítulo da novela, previsto para 17 de outubro.

A autora, Manuela Dias, optou por um desfecho diferente da trama original, em que Leila, vivida por Cássia Kis, era a responsável pelo crime.

Nas redes sociais, o clima foi de euforia total, com internautas se dizendo obcecados pela personagem, além da exaltação coletiva para a atuação de Débora Bloch, que já soma mais de 40 anos de carreira.

Vale ressaltar que a comoção contrasta com o sentimento gerado pela Odete original, que era unanimemente detestada pelos telespectadores.

A complexidade construída por Manuela Dias e a performance de Bloch transformaram a empresária manipuladora em uma personagem carismática e divertida, apesar de suas maldades ao longo da trama.

várias críticas pra manuela mas nenhuma crítica pra debora bloch que entregou a melhor odete roitman que poderia #valetudo pic.twitter.com/0IyRbxYAsQ — elô (@eloobritto) October 7, 2025

E esse foi o fim de Odete Roitman, interpretada brilhantemente pela Débora Bloch que segurou o rojão de fazer essa personagem e entregou com maestria, mesmo com um roteiro e uma direção que jogaram contra várias vezes! A Odete da Débora Bloch entrou pra história sim!#ValeTudo pic.twitter.com/JA2v0dXVGc — thales rangel (@thrangel) October 7, 2025

Vou sentir tanta saudade de débora bloch, mesmo com um texto mediano ela sempre entregou um banquete de odete roitman #ValeTudo pic.twitter.com/uk01uhmWjW — Bia 🇦🇹 🦩 (@biabatella) October 7, 2025

Grupo da minha família pegando fogo as 2 da tarde de uma terça feira por causa do bolão de quem matou odete roitman ai como eh bom ser brasileira

pic.twitter.com/avnPjiGxyD — Clara WAS BORN IN 1989 ❤️‍🔥 (@wichwitchie) October 7, 2025

Eu estava obcecada, passava 80%, do meu tempo falando sobre quem matou Odete Roitman, e os outros 20% eu torcia para q alguém falasse sobre a morte dela pra eu poder falar um pouco! pic.twitter.com/EO8586QMEB — Príncipe de Oyó 🌩️ (@VictorConstan) October 7, 2025

Eu tô obcecada por Debora Bloch de Odete Roitman, sinto que vou viver um luto maior do que aquela família desgraçada dela (sim preciso de emprego) pic.twitter.com/pzvpMErKcc — Babi (@babi) October 6, 2025