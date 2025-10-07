Pop

Odete é a vilã mais querida da televisão brasileira? Veja como o público reagiu à sua morte

Morte da personagem de Debora Bloch no remake de Vale Tudo gerou comoção nas redes sociais e internautas confessam estar "obcecados" pela vilã

A comoção contrasta com o sentimento gerado pela Odete original, que era unanimemente detestada pelos telespectadores. (Globo/Fabio Rocha)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16h08.

A morte de Odete Roitman no capítulo de segunda-feira, 6, do remake de Vale Tudo provocou uma reação inusitada do público. Nas redes sociais, telespectadores lamentaram o assassinato da vilã interpretada por Débora Bloch e confessaram estar apaixonados pela personagem que, na versão original de 1988, era odiada pela audiência.

O episódio exibido pela Globo construiu o suspense em torno do assassinato sem revelar quem puxou o gatilho. A cena mais aguardada se passou no quarto de Odete no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e o assassino só será revelado no último capítulo da novela, previsto para 17 de outubro.

A autora, Manuela Dias, optou por um desfecho diferente da trama original, em que Leila, vivida por Cássia Kis, era a responsável pelo crime.

Nas redes sociais, o clima foi de euforia total, com internautas se dizendo obcecados pela personagem, além da exaltação coletiva para a atuação de Débora Bloch, que já soma mais de 40 anos de carreira.

Vale ressaltar que a comoção contrasta com o sentimento gerado pela Odete original, que era unanimemente detestada pelos telespectadores.

A complexidade construída por Manuela Dias e a performance de Bloch transformaram a empresária manipuladora em uma personagem carismática e divertida, apesar de suas maldades ao longo da trama.

