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Quem já está na segunda Roça de 'A Fazenda 18'? Confira

Quatro peões ocupam os banquinhos da segunda berlinda, mas três ainda podem escapar na Prova do Fazendeiro

'A Fazenda 18': formação da berlinda teve indicação da Fazendeira, votação da sede, puxada da Baia e Resta Um. (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': formação da berlinda teve indicação da Fazendeira, votação da sede, puxada da Baia e Resta Um. (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11h32.

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A segunda Roça de "A Fazenda 18" já está formada. Maíra Charken, Serginho Hondjakoff, Adryana Ribeiro e Daniel Erthal foram parar na berlinda na noite desta terça-feira, 29.

A formação teve indicação direta da Fazendeira, votação dos participantes, puxada da Baia e Resta Um. Agora, três dos quatro roceiros ainda têm uma chance de escapar da votação do público.

Como foi a formação da Roça?

Maíra Charken foi a primeira a ocupar um dos banquinhos. A apresentadora foi indicada diretamente pela Fazendeira Darlin Ferrattry, que justificou a escolha citando atitudes de Maíra durante o jogo.

Na votação da casa, Serginho Hondjakoff recebeu 16 votos e foi o mais votado da noite. Com isso, tornou-se o segundo roceiro e ganhou o direito de puxar alguém da Baia.

Serginho escolheu Adryana Ribeiro, que estava na baia, para acompanhá-lo na berlinda. O quarto nome veio pelo Resta Um. Daniel Erthal acabou sobrando na dinâmica e completou a formação da Roça.

Quem pode escapar da Roça?

A disputa pela permanência ainda terá uma etapa antes da votação popular. Adryana Ribeiro, Daniel Erthal e Serginho Hondjakoff participam da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 30. Quem vencer a disputa conquista o chapéu e deixa a Roça.

Maíra foi vetada por Daniel da Prova do Fazendeiro e, com isso, está confirmada na berlinda, cuja eliminação acontece na próxima quinta-feira, 1º de outubro.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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