Quem já está na segunda Roça de 'A Fazenda 18'? Confira

A segunda Roça de "A Fazenda 18" já está formada. Maíra Charken, Serginho Hondjakoff, Adryana Ribeiro e Daniel Erthal foram parar na berlinda na noite desta terça-feira, 29.

A formação teve indicação direta da Fazendeira, votação dos participantes, puxada da Baia e Resta Um. Agora, três dos quatro roceiros ainda têm uma chance de escapar da votação do público.

Como foi a formação da Roça?

Maíra Charken foi a primeira a ocupar um dos banquinhos. A apresentadora foi indicada diretamente pela Fazendeira Darlin Ferrattry, que justificou a escolha citando atitudes de Maíra durante o jogo.

Na votação da casa, Serginho Hondjakoff recebeu 16 votos e foi o mais votado da noite. Com isso, tornou-se o segundo roceiro e ganhou o direito de puxar alguém da Baia.

Serginho escolheu Adryana Ribeiro, que estava na baia, para acompanhá-lo na berlinda. O quarto nome veio pelo Resta Um. Daniel Erthal acabou sobrando na dinâmica e completou a formação da Roça.

Quem pode escapar da Roça?

A disputa pela permanência ainda terá uma etapa antes da votação popular. Adryana Ribeiro, Daniel Erthal e Serginho Hondjakoff participam da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 30. Quem vencer a disputa conquista o chapéu e deixa a Roça.

Já Maíra foi vetada por Daniel da Prova do Fazendeiro e, com isso, está confirmada na berlinda, cuja eliminação acontece na próxima quinta-feira, 1º de outubro.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.