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Privalia aposta em programa de afiliados para transformar clientes em embaixadores da marca

Programa de afiliados permite que consumidores criem vitrines próprias, compartilhem ofertas e recebam comissões por vendas geradas

Privalia estreia programa de afiliados (Farknot Architect/Shutterstock)

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Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11h19.

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O outlet digital Privalia lança em 30 de setembro o MyPri Store, programa de afiliados que permite aos clientes selecionar produtos, compartilhar ofertas e receber comissões pelas vendas. A Privalia projeta crescimento mensal de 50% na base de afiliados e espera que o programa represente 20% do faturamento.

Outlet digital, a Privalia comemora seus 18 anos com o lançamento do programa de afiliados MyPri Store, que transforma consumidores em embaixadores da marca.

Os clientes poderão fazer a própria curadoria de produtos do outlet, compartilhar nas redes e receber comissões pelas vendas geradas. A empresa projeta um crescimento da base de afiliados de 50% mês a mês na fase inicial, resultando em uma ocupação de 20% do faturamento.

O que mais ganham os afiliados da Privalia?

Cada afiliado terá acesso a uma vitrine própria, links personalizados e um painel para acompanhar o desempenho das indicações em tempo real.

O MyPri Store funciona com os produtos do Brandsplace, modelo de marketplace da Privalia. Com o lançamento, a companhia quer transformar a recomendação entre pessoas em um canal de vendas.

O principal objetivo da empresa é criar uma comunidade que passará a ter papel ativo na descoberta e na circulação de ofertas dentro da plataforma.

"O MyPri Store parte de um movimento que já vemos acontecer na nossa base. Nossos consumidores recomendam produtos e marcas para as pessoas próximas, e o programa dá estrutura a essa dinâmica.

Ao transformar a curadoria da comunidade em um canal de descoberta, ampliamos a visibilidade das marcas parceiras e criamos uma nova forma de relacionamento com a plataforma, com tecnologia e dados apoiando o crescimento desse modelo", explica Valmir Andrade, CPO da Privalia.

Lançamento em comemoração de 18 anos

A nova etapa do outlet será apresentada no Privalia Day, evento proprietário da companhia que acontece neste dia 30 de setembro, em São Paulo. O encontro reúne marcas parceiras, executivos e especialistas do mercado. O lançamento do MyPri Store será destaque.

"Chegar aos 18 anos é um marco importante e também uma oportunidade de olhar para o quanto o varejo mudou ao longo dessa trajetória e para o que temos pela frente. A Privalia acompanhou essa transformação, ampliou sua atuação e hoje conecta marcas a milhões de consumidores, com cerca de 500 mil visitas diárias à plataforma.

Essa escala nos coloca diante de novas possibilidades para o futuro, seja na relação entre marcas e consumidores, seja na forma como tecnologia, dados e novos modelos de negócio podem transformar essa conexão", afirma Fernando Boscolo, CEO da Privalia.

'Perguntas frequentes'

Como funciona o programa de afiliados My Pri? ＋

O programa MyPri Store permite que clientes façam a própria curadoria de produtos do outlet digital Privalia, compartilhem ofertas nas redes sociais e recebam comissões pelas vendas geradas por suas indicações.

Quais recursos o MyPri Store oferece aos afiliados? ＋

Cada afiliado terá uma vitrine própria, links personalizados e um painel para acompanhar em tempo real o desempenho das indicações.

Quais produtos poderão ser divulgados no MyPri Store? ＋

Os afiliados poderão divulgar os produtos do Brandsplace, modelo de marketplace da Privalia.

Qual é a meta da Privalia para o MyPri Store? ＋

A Privalia projeta crescimento de 50% ao mês na base de afiliados durante a fase inicial e espera que o programa alcance 20% do faturamento.

Por que a Privalia criou o MyPri Store? ＋

O objetivo é transformar recomendações entre consumidores em um canal de vendas e criar uma comunidade com papel ativo na descoberta e circulação de ofertas. Segundo Valmir Andrade, CPO da Privalia, o programa estrutura uma dinâmica que já existe entre os clientes e amplia a visibilidade das marcas parceiras.

Quando o MyPri Store será apresentado? ＋

O MyPri Store será apresentado em 30 de setembro durante o Privalia Day, evento da companhia em São Paulo que reúne marcas parceiras, executivos e especialistas do mercado.

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