Entenda o que fez Paola Carosella retornar ao MasterChef Brasil em 2025

A chef argentina Paola Carosella retornou ao MasterChef Brasil em 2025 para uma participação especial ao lado dos jurados Henrique Fogaça e Helena Rizzo, marcando um momento de celebração e encerramento de um ciclo importante em sua trajetória profissional.

Seu retorno também serviu para afastar rumores de rivalidade com Helena Rizzo, já que ambas publicaram vídeos juntas nas redes sociais reforçando a amizade e parceria de longa data, mandando uma mensagem de carinho para os fãs e ironizando os boatos de desavença.

Trajetória de Paola após a saída do MasterChef em 2020

Paola Carosella havia deixado o MasterChef em 2020 para se dedicar a novos projetos, incluindo um contrato com a Globo, onde participou como jurada convidada do programa "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" e passou a comandar o programa "Alma de Cozinheira" no GNT. Além disso, ela mantém um canal de receitas no YouTube e administra os restaurantes Arturito e La Guapa.

Seu retorno ao MasterChef, conforme relatado pela coluna Tela Plana da Veja, foi motivado pelo desejo de celebrar sua história no programa e pelo carinho com o público e os colegas, consolidando seu papel como uma das figuras mais queridas e influentes da gastronomia na televisão brasileira.