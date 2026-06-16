Estrela de 'Gladiador', Russell Crowe critica 'Gladiador II' e explica onde a sequência errou

Mais de duas décadas após interpretar Maximus em "Gladiador", o ator Russell Crowe voltou a comentar a sequência lançada em 2024. Segundo a Variety, durante participação no Festival de Taormina, na Itália, ele afirmou que "Gladiador II" não conseguiu repetir o impacto do longa original porque abandonou aquilo que considera seu elemento mais importante: o “núcleo moral” da história.

Segundo Crowe, o sucesso do primeiro filme nunca esteve apenas nas cenas de batalha ou no espetáculo visual. Para ele, a força da trama estava na jornada emocional de Maximus, motivada pela perda da esposa e do filho e pela busca por justiça.

A luta para preservar Maximus

O ator também revelou detalhes dos bastidores de "Gladiador", vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2001. De acordo com Crowe, houve pressão para incluir cenas românticas e até uma relação mais explícita entre Maximus e Lucilla, personagem de Connie Nielsen.

Ele resistiu à ideia por acreditar que isso enfraqueceria a motivação central do protagonista. Na visão do ator, um homem consumido pelo luto e determinado a vingar sua família não poderia interromper essa trajetória para viver um romance. Crowe afirmou que manteve sua posição até receber o apoio do diretor Ridley Scott, que concordou em preservar a essência do personagem.

Críticas à sequência

Ao falar sobre "Gladiador II", estrelado por Paul Mescal, Crowe argumentou que os produtores não compreenderam por que o filme original se tornou tão marcante para o público. Segundo ele, a continuação se afastou justamente do aspecto emocional que sustentava a história de Maximus.

O ator também sugeriu que algumas decisões narrativas da sequência acabaram enfraquecendo a imagem construída em torno do protagonista do primeiro longa. Para Crowe, isso contribuiu para que o novo filme não alcançasse a mesma relevância cultural de seu antecessor.



Veja o trailer de 'Gladiador II':

O legado de 'Gladiador'

Lançado em 2000, "Gladiador" se tornou um dos maiores épicos modernos do cinema. O filme venceu cinco estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Russell Crowe, além de consolidar Maximus como um dos personagens mais lembrados da carreira do astro.