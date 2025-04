Quem vai vencer o BBB 25? Veja resultado de enquete online

A contagem regressiva para a final do BBB 25 já começou, e a pergunta que não sai da cabeça dos fãs é: quem será o grande campeão? As enquetes online estão a todo vapor, e os resultados podem dar uma boa noção de quem tem mais chances de faturar o prêmio milionário.

De acordo com a enquete do Votalhada, atualizada em 21 de abril, Guilherme lidera a preferência do público com 46,39% dos votos. Logo atrás, Renata aparece com 45,80%, seguido por João Pedro com 7,81%.

⭐ CONSOLIDADOS – Quem vai VENCER o BBB 25? 20º Paredão – 21/Abril | Atualizado às 12:00 Guilherme João Pedro Renata Total de votos Sites 42,20 9,70 48,10 885.768 YouTube 31,50 9,30 59,10 494.000 Twitter 54,65 7,30 38,03 203.319 Instagram 55,10 5,30 39,60 1.089.429 Média Proporcional 46,39 7,81 45,80 Total: 2.672.516 Empate Técnico entre Guilherme e Renata 📊 Evolução das Médias Data/Hora Guilherme João Pedro Renata Total de votos 21/abr - 01:30 46,03 8,70 45,27 1.282.823 21/abr - 12:00 46,39 7,81 45,80 2.672.516 Fonte: votalhada.com.br

Quando deve acontecer a final?

A grande final do BBB 25 está marcada para o dia 22 de abril, quando o vencedor será definido exclusivamente pelo público. Com a competição em modo turbo, qualquer um dos participantes restantes ainda pode surpreender. No Big Brother, favoritismo pode virar do avesso em questão de dias — tudo depende da leitura do público. Portanto, até o último minuto, a tensão permanece alta, e os fãs seguem ansiosos para ver quem levará a coroa.

No Big Brother, favoritismo pode virar do avesso em questão de dias — tudo depende da leitura do público.

Vitória Strada é eliminada do BBB 25

Com 54,52% da média dos votos, Vitória Strada deixou o BBB 25 na madrugada desta segunda-feira (21). Antes de atravessar a porta de saída, a atriz se despediu dos finalistas Guilherme, João Pedro e Renata com um recado emocionado e votos de sorte na reta final.

Após a eliminação, o Top 3 foi surpreendido com um kit de celebração: champanhe, camisetas com a frase “vote em mim” e vídeos relembrando os melhores momentos de cada um no programa.

Renata não conteve as lágrimas ao rever sua trajetória e caiu no choro. Em clima de gratidão, os três mergulharam juntos na piscina e agradeceram ao público pelo apoio. Ainda na madrugada, conversaram sobre suas antigas duplas e imaginaram como os ex-participantes estariam reagindo à formação da final.

Despedida emocionada e clima de amizade

No discurso de saída, Vitória se mostrou emocionada: “Vocês são incríveis, têm uma essência linda. Continuem acreditando no sonho de vocês. Daqui a dois dias a gente se encontra. Obrigada, Big Brother! Ai, que loucura!”, disse, às lágrimas. A fala comoveu os finalistas e reforçou o vínculo afetivo construído nos últimos dias.

Fora da casa, a atriz participou do Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. Durante a entrevista, reagiu a críticas feitas por ex-aliadas como Camilla e Thamiris: “Jamais faria aquilo com alguém que era meu aliado”, afirmou, visivelmente abalada.

Vitória também refletiu sobre sua troca de grupo no jogo, o impacto emocional da saída de seus aliados do Quarto Nordeste e a perda de espaço na disputa. Ao rever cenas com Mateus e momentos de tensão vividos no programa, voltou às lágrimas.