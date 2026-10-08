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Quem é Sombr, cantor confirmado no Lollapalooza 2027?

Cantor norte-americano que fará sua estreia no país com músicas como “Back to Friends”, “Undressed” e “12 to 12”

Lollapalooza: festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Reprodução/Instagram/@sombr)

Lollapalooza: festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Reprodução/Instagram/@sombr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21h30.

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RESUMO ＋

O festival Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, Sombr entre os artistas da edição de 2027, marcada para 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O cantor norte-americano fará sua primeira apresentação no Brasil e levará ao evento músicas como “Back to Friends”, “Undressed” e “12 to 12”.

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, os artistas que farão parte da edição de 2027, marcada para os dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os nomes confirmados está Sombr, cantor norte-americano que fará sua estreia no país com músicas como “Back to Friends”, “Undressed” e “12 to 12”.

A carreira de Sombr

Sombr é o nome artístico de Shane Michael Boose, cantor, compositor e produtor musical nascido em Nova York, em 2005. Ele começou a produzir músicas de forma independente no próprio quarto, no bairro do Lower East Side, antes de ganhar espaço na cena internacional do indie pop e do indie rock.

O pseudônimo combina as iniciais SMB com a palavra inglesa somber, que significa sombrio em português. A referência também aparece no tom emocional de suas composições, que abordam vulnerabilidade, desilusões amorosas, ansiedade e juventude.

Seu repertório mistura indie pop, synthpop, rock alternativo e bedroom pop, estilo associado à produção musical independente e caseira. Sombr lançou o primeiro single, “Nothing Left to Say”, em 2021, e ampliou seu alcance nas redes sociais e nas plataformas de streaming com faixas como “Back to Friends” e “12 to 12”.

O reconhecimento também chegou às premiações. O cantor entrou na Billboard Hot 100 e venceu o prêmio de Melhor Vídeo Alternativo no MTV Video Music Awards (VMA) com “Back to Friends”. Além disso, recebeu indicações a Artista Revelação no VMA e no Grammy Awards.

No Lollapalooza 2027, o artista terá a oportunidade de se apresentar pela primeira vez no Brasil.

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.

'Perguntas frequentes'

Quem é Sombr? ＋

Sombr é o nome artístico de Shane Michael Boose, cantor, compositor e produtor musical nascido em Nova York, em 2005. O artista começou a produzir músicas de forma independente no próprio quarto, no bairro do Lower East Side.

Quando Sombr fará seu primeiro show no Brasil? ＋

Sombr fará sua estreia no Brasil durante o Lollapalooza Brasil 2027. O festival ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quais são as músicas mais conhecidas de Sombr? ＋

Entre as músicas de Sombr citadas no texto estão “Back to Friends”, “Undressed” e “12 to 12”. O cantor lançou seu primeiro single, “Nothing Left to Say”, em 2021.

Qual é o estilo musical de Sombr? ＋

O repertório de Sombr mistura indie pop, synthpop, rock alternativo e bedroom pop. Suas composições abordam temas como vulnerabilidade, desilusões amorosas, ansiedade e juventude.

Quais prêmios e indicações Sombr recebeu? ＋

Sombr venceu o prêmio de Melhor Vídeo Alternativo no MTV Video Music Awards com “Back to Friends” e entrou na Billboard Hot 100. O cantor também recebeu indicações a Artista Revelação no VMA e no Grammy Awards.

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

Os ingressos podem ser comprados no site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança. O Lolla Pass dá acesso aos três dias do festival e está disponível nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo.

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