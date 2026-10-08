Quem é Sombr, cantor confirmado no Lollapalooza 2027?

RESUMO ＋ O festival Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, Sombr entre os artistas da edição de 2027, marcada para 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O cantor norte-americano fará sua primeira apresentação no Brasil e levará ao evento músicas como “Back to Friends”, “Undressed” e “12 to 12”.

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, os artistas que farão parte da edição de 2027, marcada para os dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os nomes confirmados está Sombr, cantor norte-americano que fará sua estreia no país com músicas como “Back to Friends”, “Undressed” e “12 to 12”.

A carreira de Sombr

Sombr é o nome artístico de Shane Michael Boose, cantor, compositor e produtor musical nascido em Nova York, em 2005. Ele começou a produzir músicas de forma independente no próprio quarto, no bairro do Lower East Side, antes de ganhar espaço na cena internacional do indie pop e do indie rock.

O pseudônimo combina as iniciais SMB com a palavra inglesa somber, que significa sombrio em português. A referência também aparece no tom emocional de suas composições, que abordam vulnerabilidade, desilusões amorosas, ansiedade e juventude.

Seu repertório mistura indie pop, synthpop, rock alternativo e bedroom pop, estilo associado à produção musical independente e caseira. Sombr lançou o primeiro single, “Nothing Left to Say”, em 2021, e ampliou seu alcance nas redes sociais e nas plataformas de streaming com faixas como “Back to Friends” e “12 to 12”.

O reconhecimento também chegou às premiações. O cantor entrou na Billboard Hot 100 e venceu o prêmio de Melhor Vídeo Alternativo no MTV Video Music Awards (VMA) com “Back to Friends”. Além disso, recebeu indicações a Artista Revelação no VMA e no Grammy Awards.

No Lollapalooza 2027, o artista terá a oportunidade de se apresentar pela primeira vez no Brasil.

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.