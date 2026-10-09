Lollapalooza 2027: veja as atrações de rock do festival

Lollapalooza: edição marca os 15 anos da chegada do festival ao Brasil (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)
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Publicado em 9 de outubro de 2026 às 00h06.
Última atualização em 9 de outubro de 2026 às 00h19.
O festival Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, o lineup da edição de 2027, marcada para 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação de rock inclui The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., Geese e Cage the Elephant.
O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, os artistas que farão parte da edição de 2027, marcada para os dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação reúne artistas de diferentes vertentes do rock, como The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., Geese e Cage the Elephant.
O lineup também inclui Die Spitz, com sonoridades que passam pelo punk rock e pelo grunge, além de Rakta e Deafkids, que exploram vertentes como post-punk e rock experimental.
O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.
A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.
O lineup de rock reúne The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., Geese, Cage the Elephant, Die Spitz, Rakta, Deafkids, Nação Zumbi e Zepelim e o Sopro do Cão.
O Lollapalooza Brasil 2027 acontece nos dias 19, 20 e 21 de março. A edição celebra os 15 anos da chegada do festival ao Brasil.
O festival será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A programação inclui rock alternativo, indie rock, stoner rock, hard rock, post-punk, art rock, garage rock, punk rock, grunge, rock experimental, hardcore punk e noise rock. A Nação Zumbi também leva ao festival o manguebeat com influências de rock, hip hop e punk.
O Lolla Pass dá acesso aos três dias do Lollapalooza Brasil 2027 e está disponível nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.
Os ingressos podem ser comprados no site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.