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Lollapalooza 2027: veja as atrações de rock do festival

Programação reúne artistas de diferentes vertentes do rock, como The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., Geese e Cage the Elephant

Lollapalooza: edição marca os 15 anos da chegada do festival ao Brasil (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)

Lollapalooza: edição marca os 15 anos da chegada do festival ao Brasil (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 00h06.

Última atualização em 9 de outubro de 2026 às 00h19.

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RESUMO ＋

O festival Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, o lineup da edição de 2027, marcada para 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação de rock inclui The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., Geese e Cage the Elephant.

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira, 8, os artistas que farão parte da edição de 2027, marcada para os dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação reúne artistas de diferentes vertentes do rock, como The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., Geese e Cage the Elephant.

O lineup também inclui Die Spitz, com sonoridades que passam pelo punk rock e pelo grunge, além de Rakta e Deafkids, que exploram vertentes como post-punk e rock experimental.

Quais artistas de rock vão tocar no Lollapalooza?

Confira os nomes do lineup associados ao rock e a seus subgêneros:
  • The Killers — rock alternativo e indie rock.
  • Queens of the Stone Age — stoner rock e hard rock.
  • The Neighbourhood — rock alternativo.
  • Fontaines D.C. — post-punk e indie rock.
  • Geese — indie rock e art rock.
  • Cage the Elephant — rock alternativo e garage rock.
  • Die Spitz — punk rock e grunge.
  • Rakta — post-punk e rock experimental.
  • Deafkids — hardcore punk e noise rock.
  • Nação Zumbi: manguebeat com influências de rock, hip hop e punk.
  • Zepelim e o Sopro do Cão: rock alternativo e música experimental.

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.

'Perguntas frequentes'

Quais artistas de rock vão tocar no Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O lineup de rock reúne The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., Geese, Cage the Elephant, Die Spitz, Rakta, Deafkids, Nação Zumbi e Zepelim e o Sopro do Cão.

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O Lollapalooza Brasil 2027 acontece nos dias 19, 20 e 21 de março. A edição celebra os 15 anos da chegada do festival ao Brasil.

Onde será realizado o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O festival será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quais estilos de rock aparecem no lineup do Lollapalooza 2027? ＋

A programação inclui rock alternativo, indie rock, stoner rock, hard rock, post-punk, art rock, garage rock, punk rock, grunge, rock experimental, hardcore punk e noise rock. A Nação Zumbi também leva ao festival o manguebeat com influências de rock, hip hop e punk.

Quais modalidades de ingresso dão acesso aos três dias do festival? ＋

O Lolla Pass dá acesso aos três dias do Lollapalooza Brasil 2027 e está disponível nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

Os ingressos podem ser comprados no site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.

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