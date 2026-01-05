Pop

Quem é o músico mais bem pago de 2025? Campeão alcançou R$ 1,6 bi e superou Taylor Swift

Ranking destaca os 25 artistas mais bem pagos de 2025 têm ganhos médios de US$ 52 milhões

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20h18.

O cantor canadense The Weeknd encerrou 2025 como o músico mais bem pago do ano, segundo levantamento feito pela revista Forbes. O resultado reflete uma combinação entre desempenho comercial e estratégias de negócios que incluíram acordos de licenciamento e turnês de grande porte.

No ranking que somou US$ 1,9 bilhão em receitas entre 25 artistas, o músico — cujo nome real é Abel Tesfaye — superou nomes como Beyoncé, Taylor Swift, Shakira e Coldplay.

O destaque veio após o artista se tornar o primeiro a alcançar a marca de 30 músicas com mais de 1 bilhão de reproduções cada no Spotify, plataforma de streaming de áudio.

Show de The Weeknd

The Weeknd: cantor canadense foi o mais bem pago de toda a indústria em 2025 (Samir Hussein/Getty Images)

O principal impulso financeiro de The Weeknd em 2025 foi um acordo com a Lyric Capital, avaliado em cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões), que envolveu a venda parcial de seu catálogo musical. Diferentemente de transações anteriores no setor, Tesfaye manteve participação nas gravações e controle criativo sobre sua obra. A revista estima que o artista tenha recebido aproximadamente US$ 200 milhões líquidos (R$ 1,08 bilhão). As gravações futuras, no entanto, ficaram de fora do contrato.

O ano também sinalizou uma mudança de posicionamento artístico. Ao anunciar o álbum e o filme "Hurry Up Tomorrow", obra ficcional baseada em sua trajetória, The Weeknd indicou que pode deixar de usar o nome artístico. O projeto, associado a uma turnê com alta bilheteria, consolidou sua posição no topo do setor.

No ranking da Forbes, os 25 artistas mais bem pagos de 2025 têm ganhos médios de US$ 52 milhões. O grupo inclui oito mulheres e 17 homens. Entre os destaques femininos estão Beyoncé e Taylor Swift, que retomou os direitos autorais de seus primeiros álbuns e liderou as vendas no ano.

Confira a lista dos músicos mais bem pagos de 2025

  • The Weeknd - US$ 298 milhões (R$ 1,638 bilhões)
  • Taylor Swift - US$ 202 milhões (R$ 1,11 bilhão)
  • Beyoncé - US$ 148 milhões (R$ 813,4 milhões)
  • Kendrick Lamar - US$ 109 milhões (R$ 599 milhões)
  • Coldplay - US$ 105 milhões (R$ 577 milhões)
  • Shakira - US$ 105 milhões (R$ 577 milhões)
  • Drake - US$ 78 milhões (R$ 428,7 milhões)
  • Chris Brown - US$ 74 milhões (R$ 406,7 milhões)
  • Zach Bryan - US$ 70 milhões (R$ 384,7 milhões)
  • Bad Bunny - US$ 66 milhões (R$ 362,7 milhões)
  • Post Malone - US$ 62 milhões (R$ 340,7 milhões)
  • Ed Sheeran - US$ 60 milhões (R$ 329,7 milhões)
  • Tyler, The Creator - US$ 53 milhões (R$ 291,3 milhões)
  • Metallica - US$ 53 milhões (R$ 291,3 milhões)
  • Lady Gaga - US$ 52 milhões (R$ 285,8 milhões)
  • Billie Eilish - US$ 52 milhões (R$ 285,8 milhões)
  • Imagine Dragons - US$ 48 milhões (R$ 263,8 milhões)
  • Dua Lipa - US$ 44 milhões (R$ 241,8 milhões)
  • Linkin Park - US$ 36 milhões (R$ 197,8 milhões)
  • SZA - US$ 34 milhões (R$ 186,8 milhões)
  • Morgan Wallen - US$ 33 milhões (R$ 181,3 milhões)
  • Bruno Mars - US$ 31 milhões (R$ 170,3 milhões)
  • Sabrina Carpenter - US$ 29 milhões (R$ 159,3 milhões)
  • Andrea Bocelli - US$ 25 milhões (R$ 137,4 milhões)
  • Iron Maiden - US$ 25 milhões (R$ 137,4 milhões)
