Quem é o músico mais bem pago de 2025? Campeão alcançou R$ 1,6 bi e superou Taylor Swift

O cantor canadense The Weeknd encerrou 2025 como o músico mais bem pago do ano, segundo levantamento feito pela revista Forbes. O resultado reflete uma combinação entre desempenho comercial e estratégias de negócios que incluíram acordos de licenciamento e turnês de grande porte.

No ranking que somou US$ 1,9 bilhão em receitas entre 25 artistas, o músico — cujo nome real é Abel Tesfaye — superou nomes como Beyoncé, Taylor Swift, Shakira e Coldplay.

O destaque veio após o artista se tornar o primeiro a alcançar a marca de 30 músicas com mais de 1 bilhão de reproduções cada no Spotify, plataforma de streaming de áudio.

The Weeknd: cantor canadense foi o mais bem pago de toda a indústria em 2025 (Samir Hussein/Getty Images)

O principal impulso financeiro de The Weeknd em 2025 foi um acordo com a Lyric Capital, avaliado em cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões), que envolveu a venda parcial de seu catálogo musical. Diferentemente de transações anteriores no setor, Tesfaye manteve participação nas gravações e controle criativo sobre sua obra. A revista estima que o artista tenha recebido aproximadamente US$ 200 milhões líquidos (R$ 1,08 bilhão). As gravações futuras, no entanto, ficaram de fora do contrato.

O ano também sinalizou uma mudança de posicionamento artístico. Ao anunciar o álbum e o filme "Hurry Up Tomorrow", obra ficcional baseada em sua trajetória, The Weeknd indicou que pode deixar de usar o nome artístico. O projeto, associado a uma turnê com alta bilheteria, consolidou sua posição no topo do setor.

No ranking da Forbes, os 25 artistas mais bem pagos de 2025 têm ganhos médios de US$ 52 milhões. O grupo inclui oito mulheres e 17 homens. Entre os destaques femininos estão Beyoncé e Taylor Swift, que retomou os direitos autorais de seus primeiros álbuns e liderou as vendas no ano.

Confira a lista dos músicos mais bem pagos de 2025