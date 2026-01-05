Linkin Park volta às paradas do Spotify após final de 'Stranger Things'

Uma canção do Linkin Park voltou a ganhar destaque nas paradas do Spotify após comparações feitas por fãs com cenas de "Stranger Things". A repercussão surgiu depois da exibição do episódio final da quinta temporada da série.

Espectadores apontaram semelhanças visuais entre o cenário do Abismo, apresentado no desfecho da trama, e o clipe da música In The End, um dos maiores sucessos da banda. As comparações rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

A associação entre a série e a música contribuiu para um aumento significativo no consumo da faixa nas plataformas digitais.

Comparações visuais viralizam nas redes sociais

Fãs da série destacaram que o Abismo, dimensão ligada ao vilão Vecna, apresenta elementos visuais semelhantes aos do clipe lançado em 2000. Entre os pontos citados estão o ambiente árido, rochas flutuantes e estruturas em ruínas.

As comparações se intensificaram durante as cenas de confronto entre Vecna, o Devorador de Mentes e Eleven, ao lado de seus aliados. Internautas passaram a compartilhar montagens que alternam imagens da série com trechos do clipe.

Uma página dedicada ao Linkin Park publicou uma dessas montagens e afirmou que o cenário parecia familiar. A publicação gerou comentários de fãs que relataram ter percebido as semelhanças de forma independente.

Música ganha força após repercussão da série

“In The End” integra o álbum Hybrid Theory, trabalho de estreia do Linkin Park lançado em 2000. O disco também reúne faixas como “One Step Closer”, “Crawling” e “Papercut”.

Após essa comparação viralizar, a música subiu 46 posições no ranking global do Spotify, alcançando a 105ª colocação. O clipe oficial também registrou aumento no número de visualizações, com cerca de 400 mil acessos adicionais em relação ao dia anterior à exibição do episódio.

O episódio final da quinta temporada de "Stranger Things" foi disponibilizado pela Netflix em 31 de dezembro e teve duração aproximada de duas horas.