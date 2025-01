Spotify lança filme exclusivo do show de The Weeknd em comemoração aos seus 25 bilhões de streams

Nesta terça-feira, 7, o Spotify lançou uma gravação especial do show do cantor The Weeknd, realizado em Los Angeles, em dezembro de 2024.

A performance Billions Club Live With The Weeknd foi apresentada aos assinantes da plataforma de streaming no formato de filme, com duração de 45 minutos.

O espetáculo celebrou as 25 músicas do artista que ultrapassaram a marca de um bilhão de streams no Spotify, além de apresentar faixas inéditas do próximo álbum, intitulado Hurry Up Tomorrow.

Criado pela OBB Pictures, o filme ainda inclui narrações exclusivas do próprio artista, onde ele "compartilha reflexões sobre os momentos de transformação em sua trajetória e manifesta gratidão ao público global", conforme destaca o comunicado oficial.

O álbum Hurry Up Tomorrow será lançado em 24 de janeiro pelas gravadoras XO e Republic Records, encerrando a mais recente trilogia de The Weeknd, iniciada com After Hours (2020) e Dawn FM (2022). O projeto incluirá os singles já conhecidos, como “Dancing in the Flames,” “Timeless” (com Playboi Carti) e “São Paulo” (com Anitta).

“O álbum que estou trabalhando agora provavelmente será minha despedida como The Weeknd. É algo que eu preciso fazer. Como The Weeknd, já disse tudo o que tinha para dizer,” disse o cantor, em entrevista à W Magazine em maio de 2023. Por outro lado, o músico destacou que poderá continuar produzindo canções, possivelmente usando seu nome real, Abel Tesfaye.

Além do álbum, The Weeknd estreará um filme de suspense psicológico com o mesmo título. Dirigido por Trey Edward Shults, o longa contará com Jenna Ortega e Barry Keoghan no elenco.

Onde assistir ao “Billions Club Live with The Weeknd”?

Disponível gratuitamente por 48 horas, a produção pode ser acessada em dispositivos iOS, Android, Desktop e TVs através do Spotify.