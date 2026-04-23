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L’Oréal dispara até 10% após vendas superarem expectativas no 1º tri

Receita atingiu 12,2 bilhões de euros ou cerca de R$ 70,9 milhões no trimestre, com crescimento subjacente de 6,7% ao excluir efeitos pontuais. A L’Oréal conseguiu ganhar participação de mercado

L'Oréal: resultado do 1º trimestre surpreende e leva ações à maior alta em anos. (Bloomberg/Getty Images)

L'Oréal: resultado do 1º trimestre surpreende e leva ações à maior alta em anos. (Bloomberg/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11h15.

As ações da L’Oréal disparam 8,15% nesta quinta-feira, 23, após um crescimento orgânico de vendas de 7,6%, mais que o dobro do projetado por analistas, que estimavam algo entre 3% e 4%.

O desempenho reforça a resiliência do setor de beleza mesmo em um cenário macroeconômico mais desafiador e coloca o papel no caminho para sua maior alta diária desde 2008, segundo dados da CNBC.

Os papéis chegaram a subir até 10% no pregão europeu.

A receita atingiu 12,2 bilhões de euros ou cerca de R$ 70,9 milhões no trimestre, com crescimento subjacente de 6,7% ao excluir efeitos pontuais.

Analistas do Barclays classificaram o desempenho como "muito impressionante", destacando que o mercado global de cosméticos segue em expansão, com crescimento estimado de 4%, disse a agência.

Ganho de participação

O CEO da L’Oréal, Nicolas Hieronimus, pontuou que a empresa não apenas superou o ritmo do mercado, como também acelerou ganhos de participação globalmente.

Ele destacou o avanço do e-commerce como um dos principais motores de crescimento, com desempenho expressivo em todas as regiões, especialmente em mercados emergentes.

E a recuperação observada no segundo semestre de 2025 nos dois maiores mercados da companhia — Estados Unidos (EUA) e China — continuou no início de 2026, superando o desempenho médio do setor em ambos.

Divisões e regiões

Todas as divisões da L’Oréal registraram crescimento no período, incluindo cosméticos, cuidados com a pele, cabelo e fragrâncias. A unidade de produtos profissionais liderou a expansão, com alta anual de 13,1%.

Analistas do Jefferies ressaltaram à CNBC que a companhia superou expectativas nos Estados Unidos, Europa e China, este último ocorreu apesar de ajustes de estoques e dificuldades no varejo de viagens.

Setor em transformação

O resultado da L’Oréal ocorre em um momento de reorganização mais ampla no setor de bens de consumo. Empresas vêm revisando portfólios diante de mudanças no comportamento de consumidores mais seletivos.

A companhia também tem avançado em sua estratégia de expansão. No mês anterior, concluiu a aquisição da divisão de beleza da Kering por 4 bilhões de euros, ampliando sua presença no segmento premium.

Ao mesmo tempo, o setor de luxo enfrenta uma recuperação desigual após o ciclo de forte crescimento que perdeu força em 2022, e a retomada da demanda têm sido impactada pela guerra no Irã.

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