Quem é Ferran Torres? Conheça o artilheiro que namora a filha do técnico da Espanha

A Espanha venceu a Costa Rica na estreia da Copa do Mundo 2022, por um placar de 7x0. Um dos destaques foi o atacante Ferran Torres, que marcou dois gols na partida. A joia de 22 anos atua pelo Barcelona e namora a filha do técnico da seleção Luis Enrique.

Quem é Ferran Torres?

Nascido na região de Foios na Espanha, Ferran Torres começou sua carreira nas categorias de base do Valencia. Até hoje, ele é considerado o jogador mais jovem do clube a jogar uma partida profissional, pois sua estreia foi com apenas 17 anos de idade.

Em 2020 se transferiu para o Manchester City que desembolsou cerca de 23 milhões de euros para contratação. Um ano e meio depois, ele retorna ao futebol espanhol, sendo contratado pelo Barcelona.

No começo desse ano, ele assumiu seu namoro com Sira Martinez, filha de Luis Enrique. Na ultima entrevista coletiva, quando perguntado sobre sua relação com o treinador a respeito do namoro , Torres disse que ambos sabem diferenciar trabalho e vida pessoal.

"Eu e o técnico sabemos diferenciar o familiar do profissional. Acho que devemos levar isso de forma natural, simplesmente isso. Estamos levando muito bem".

Ainda na coletiva, o treinador brincou com o jogador e afirmou que ele seria sua extensão dentro de campo: "Muito fácil: é o senhor Ferran Torres. Senão minha filha me pega e corta minha cabeça". Em resposta, Torres disse que o sogro é um brincalhão.

