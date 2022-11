Globo define substituto de Galvão Bueno em 2023

A TV Globo definiu qual programa vai substituir o "Bem, Amigos" no SporTV, apresentado pelo narrador Galvão Bueno. O Boleiragem, apresentado pelo ex-jogador e comentarista da emissora Roger Flores, irá mudar de horário e será exibido às segundas em 2023.

"Ano que vem, a gente tem novidade. Eu acho que vai ser um vestiário também o nosso novo cenário, mas vai ser cenário novo. E vai ser em dia novo. Ano que vem, a gente começa a falar às segundas-feiras. A gente vai entrar nas rodadas", anunciou Flores.

O comentarista disse que não sabe se o nome será o mesmo, mas afirmou que o cenário será parecido. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, destalhes do substituto do "Bem, Amigos" serão discutidos pela direção da emissora após a Copa do Mundo.

A Globo planeja exibir um programa especial do Bem, Amigos na TV aberta. A ideia é que a última edição seja uma homenagem a Galvão.

Galvão Bueno havia anunciado a saída da Rede Globo, mas emissora e narrador voltaram atrás e renovaram contrato até o fim de 2024. Nos novos termos, Galvão irá se aposentar das narrações, mas terá um projeto por ano na emissora carioca, que não será necessariamente relacionado ao esporte. Ele também será a voz de produtos e coberturas esportivas da Globo.

Além disse, o narrador terá liberdade de fazer outros trabalhos em plataformas digitais sem o aval da Globo. A Copa do Mundo 2022 será a última que Galvão irá trabalhar como narrador. O comunicador irá participar da cobertura da Globo das Olimpíadas de Paris.

