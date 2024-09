Quem é Emily Armstrong, nova vocalista do Linkin Park

O Linkin Park oficializou nesta quinta-feira (5) a entrada da vocalista Emily Armstrong no grupo. A cantora fará parte do novo disco da banda, From Zero, que será lançado em 15 de novembro nas plataformas digitais. Ela substitui Chester Bennington, que morreu em 2017.

A artista americana de 38 anos, que deve dividir os vocais com Mike Shinoda, ficou conhecida por seu trabalho no grupo Dead Sara, sobretudo pelo sucesso do single Weatherman em 2012.

Convite da viúva de Kurt Cobain

O Dead Sara chegou a vencer o prêmio de melhor canção no National Academy of Video Game Trade Reviewers por um cover de Heart-Shaped Box, originalmente composto pelo Nirvana para o jogo Infamous: Second Son.

O sucesso da versão rendeu a Armstrong um convite de Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, para trabalhar nos vocais de apoio de seu álbum da época, Nobody's Daughter.

Nascida em Los Angeles, Emily Armstrong está envolvida com música desde 2005, quando conheceu Siouxsie Medley e fundou o Dead Sara.

Agora com Emily nos vocais, o Linkin Park prevê uma série de shows entre setembro e novembro para divulgar o novo álbum. O grupo lançou na quinta-feira The Emptiness Machine, o primeiro single em sete anos.