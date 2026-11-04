Visita precisa da senha do Wi-Fi? Como criar uma rede separada em casa

RESUMO ＋ Para liberar internet a uma visita sem entregar a senha principal do Wi-Fi, o caminho é ativar a rede de convidados do roteador, com nome e senha próprios. No Google Home, a função fica em Configurações de rede; em roteadores comuns, no app do fabricante ou no painel acessado pelo navegador. Bloquear o acesso à rede local e desligar a rede após a visita reduz os riscos.

A visita não precisa da senha principal do Wi-Fi. Para liberar internet a quem chega em casa, a alternativa mais segura é ativar uma rede Wi-Fi para convidados, com nome e senha próprios, separada da rede onde ficam computadores, celulares, câmeras e impressoras. O recurso está presente na maior parte dos roteadores vendidos no Brasil e nos sistemas mesh do Google, configurados pelo app Google Home.

A rede separada evita dois problemas comuns: a necessidade de trocar a senha em todos os aparelhos da casa quando ela circula demais e a exposição de dispositivos pessoais a celulares de terceiros.

Por que não passar a senha principal do Wi-Fi para visitas?

Na rede principal, todo aparelho conectado convive com os demais. Um celular de visita infectado por malware passa a dividir o mesmo espaço com o notebook de trabalho e as câmeras de segurança. Em muitos casos, o convidado consegue até enxergar e controlar esses equipamentos, como transmitir um vídeo para a TV da sala.

Lâmpadas e tomadas inteligentes costumam ter camadas de proteção mais simples que computadores e recebem menos atualizações. São os aparelhos mais expostos quando um dispositivo desconhecido entra na rede.

Há também um custo operacional. Se a senha principal vazar, ela precisa ser trocada em cada equipamento da casa, do videogame à impressora.

O que é uma rede de convidados no Wi-Fi?

A rede de convidados (guest network, em inglês) é um segundo Wi-Fi gerado pelo mesmo roteador, com nome e senha diferentes. Quando o isolamento está ativo, quem se conecta a ela navega na internet, mas não acessa os aparelhos da rede principal.

Em alguns sistemas, o dono da casa decide quais equipamentos ficam visíveis para os visitantes. A central de ajuda do Google cita como exemplos um aparelho de streaming, uma smart TV, uma caixa de som sem fio ou uma impressora.

Como criar uma rede de convidados no Google Home

Quem usa Google Wifi, Nest Wifi ou Nest Wifi Pro faz a configuração pelo app Google Home, disponível para Android e iPhone:

Abra o app: entre no Google Home e toque em Wi-Fi e, em seguida, em Dispositivos; Acesse o menu da rede: toque em Configurações de rede e depois em Rede de convidados; Ative o recurso: ligue a chave Rede de convidados; Defina nome e senha: use credenciais diferentes das da rede principal, já que o Google exige senha nesse tipo de rede; Escolha o que compartilhar: em Dispositivos compartilhados, marque apenas os aparelhos que a visita vai usar; Salve: toque em Salvar para criar a rede.

O mesmo menu permite editar o nome, trocar a senha, revisar os dispositivos compartilhados ou desligar a rede de convidados quando a visita for embora.

Como compartilhar a senha da rede de convidados

No Google Home, a opção Compartilhar senha, na área de Wi-Fi, mostra as redes da casa. Basta deslizar até a rede de convidados e escolher entre copiar a senha ou enviá-la por mensagem ou e-mail.

Em telas Nest, o nome da rede e a senha aparecem ao deslizar o dedo de cima para baixo e tocar em Conectividade e em Wi-Fi para convidados. Quem não quer a senha exposta na tela pode desmarcar essa exibição em Configurações de rede, no app.

Fora do Google, o próprio celular gera um QR Code com os dados da rede. No Android, a opção aparece ao tocar na rede conectada e em Compartilhar; no iPhone, o compartilhamento funciona por proximidade entre aparelhos Apple. O código gerado na hora, no próprio aparelho, é mais confiável que um QR Code recebido por mensagem, que pode levar a páginas falsas.

Como criar uma rede de visitas em roteadores comuns

Roteadores de operadoras e de marcas como TP-Link, Intelbras e D-Link costumam oferecer o recurso pelo app do fabricante ou pelo painel de administração, acessado no navegador. O nome varia entre Rede de convidados, Rede para visitantes, Guest Network e Guest Zone.

Acesse o painel: digite no navegador o endereço IP do roteador, em geral 192.168.0.1 ou 192.168.1.1, informado na etiqueta do aparelho; Faça login: use o usuário e a senha de administração, também impressos na etiqueta quando nunca foram alterados; Encontre a função: abra o menu de Wi-Fi ou Rede sem fio e procure a área de convidados; Ative e nomeie a rede: escolha um nome fácil de identificar, como "Casa_Visitas"; Configure a segurança: selecione WPA2 ou WPA3 e crie uma senha exclusiva, diferente da principal; Bloqueie o acesso interno: desmarque opções como "Permitir acesso à rede local" ou ative o isolamento de clientes (AP isolation); Salve as alterações: clique em Salvar ou Aplicar.

Alguns modelos permitem definir prazo de validade para a rede ou limite de velocidade para os visitantes. Se o roteador da operadora não tiver a função, o suporte da empresa informa se há atualização disponível ou troca de equipamento.

A rede de convidados garante segurança total?

Não. Em fevereiro de 2026, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Riverside e da KU Leuven, na Bélgica, apresentaram no simpósio NDSS o AirSnitch, um conjunto de técnicas que contorna o isolamento entre aparelhos conectados ao Wi-Fi, mesmo com criptografia WPA2 ou WPA3.

O ataque exige que o invasor já esteja dentro da rede, como convidado, por exemplo. Por isso, o risco é maior em redes públicas e corporativas do que em uma casa com senha forte. Fabricantes como a D-Link liberaram atualizações de firmware para reduzir a falha.

Em casa, o CERT.br recomenda atualizar o firmware do roteador e trocar a senha de administração. Para a rede de visitas, valem ainda a senha longa e exclusiva, o isolamento de clientes ativado, o compartilhamento de aparelhos só quando necessário e o desligamento da rede quando não há convidados.