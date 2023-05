Quem foi Andy Rourke, baixista do The Smiths que morreu aos 59 anos

Morreu nesta sexta-feira, 19, Andy Rourke, baixista da banda The Smiths, aos 59 anos. A informação foi confirmada por pelo seu ex-companheiro de banda, Johnny Marr.

Segundo Johnny, o músico lutava contra um câncer pancreático, o que ocasionou a sua morte. Pelo Twitter, ele publicou: “É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após uma longa doença com câncer pancreático. Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs de música. Pedimos privacidade neste momento triste.”

Quem foi Andy Rourke?

Andy Rourke nasceu em Manchester na Inglaterra no ano de 1964. Filho de pai irlandês e mãe inglesa, o músico demonstrou paixão pela música logo cedo, aprendendo a tocar violão com apenas sete anos de idade.

Aos 15 anos , conheceu Johnny Marr, formando três anos mais tarde, em 1982, o "The Smiths". A formação original contava com o cantor Morrissey, Marr (guitarrista), Rourke (baixista) e Mike Joyce (baterista). Morrissey e Marr atuavam como os compositores da banda.

O grupo assinou seu primeiro contrato em 1983 com a gravadora Rough Trade Records. Em 1984, lançaram o primeiro álbum chamado “The Smiths”, incluindo os sucessos “Meat Is Murder” (1985), “The Queen Is Dead” (1986) e “Strangeways, Here Chegamos” (1987).

O trabalho de Rourke pode ser ouvido em várias canções de sucesso do The Smiths, incluindo "This Charming Man" e "There is a Light That Never Goes Out". Após a separação da banda em 1987, Rourke trabalhou nas faixas solo de Morrissey, incluindo "Piccadilly Palare", "Interesting Drug", "November Spawned a Monster", "The Last of the Famous International Playboys" e o álbum "Bona Drag" (1990).

Mais tarde em sua carreira, Rourke tocou com FreeBass, DARK, Sinéad O'Connor, The Pretenders, Ian Brown e Badly Drawn Boy.

Em seu Twitter, o baterista Mike Joyce lamentou a morte do amigo e disse que foi o baixista mais talentoso com quem já trabalhou: “Não apenas o baixista mais talentoso com quem já tive o privilégio de tocar, mas também o rapaz mais doce e engraçado que já conheci. Andy deixou o prédio, mas seu legado musical é perpétuo. Já sinto muito a sua falta. Para sempre no meu coração, companheiro.”

O produtor dos Smiths, Stephen Street, disse: “Estou tão triste ao ouvir esta notícia! Andy era um músico excelente e um cara adorável. Ainda não consegui ler nenhuma outra notícia sobre detalhes, mas envio minhas mais profundas condolências e pensamentos a seus amigos e familiares”.