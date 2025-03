Quem é a maior campeã do Carnaval do RJ? Veja ranking das vencedoras

O Carnaval do Rio de Janeiro começou oficialmente na última sexta-feira e as primeiras escolas de samba já desfilaram na Avenida. A vencedora em 2024 foi a Viradouro, que conquistou seu terceiro título.

Mas o tradicional desfile do Rio de Janeiro já teve diversos vencedores ao longo dos anos, e tem escolas consagradas ao longo da história, com mais de 100 anos de tradição — como é o caso da Portela. É ela, também, a dona do primeiro lugar no número de títulos, a maior campeã do estado, com 22 vitórias ao todo.

Em segundo lugar vem a Mangueira, que conquistou 20 títulos ao longo de seus 95 anos. Seguida dela vem a Beija-Flor, com 14 títulos.

Quem é a maior campeã do Carnaval do RJ?

A Portela, escola do bairro da Madureira, é a maior campeã do estado, com 22 títulos ao todo.

Veja quem são as maiores campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro?