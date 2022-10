Queen lança faixa inédita com Freddie Mercury no vocal; ouça

A banda Queen lançou nesta quinta-feira, 13, a faixa "Face It Alone", uma música inédita que conta com os vocais de Freddie Mercury, vocalista da banda que faleceu 1991.

Na verdade, a canção deveria ter sido lançada dentro do décimo terceiro álbum da banda, "The Miracle", lançado em 1989, porém, a faixa nunca foi terminada, permanecendo fora do álbum na época. Face it Alone está disponível nas plataformas de streaming como Spotify e também no YouTube.

Em uma entrevista à BBC, o guitarrista do grupo, Brian May, disse que por muito tempo a banda tinha olhos para o rascunho de Face it Alone mas que só conseguiram realmente dar vida ao projeto recentemente.

"Oh não, nós não conseguimos realmente resgatar isso. Mas, na verdade, nós voltamos lá novamente e com o nosso incrível time de engenheiros. "Ok, podemos fazer isso e isso". É como costurar pequenos pedaços juntos. Mas, é lindo. É tocante." Completa May.

Além disso, a faixa também fará parte de uma edição limitada de colecionador do álbum "The Miracle" que, de acordo com uma coletiva de imprensa realizada pela NME, contará com seis músicas inéditas da banda, além de conversas entre os integrantes do grupo que aconteceram durante as gravações de seus discos, mostrando mais do lado pessoal da banda, seu processo criativo e momentos cômicos do grupo. De acordo com uma publicação feita pelo Queen em seu Instagram, a edição de colecionador estará disponível para compra a partir do dia 18 de dezembro.

"Depois de todos esses anos, é legal escutar nós quatro juntos... sim, Deacy está aqui também... trabalhando no estúdio em uma ótima ideia de canção e que nunca foi realmente completada... até agora." Disse May em sua entrevista à BBC.

