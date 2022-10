Idosa perde R$ 160 mil para golpista que dizia ser astronauta precisando voltar a terra

Uma japonesa, de 65 anos, foi vítima de um golpe e chegou a pagar cerca de 4,4 milhões de ienes (cerca de R$ 160 mil) para um homem que dizia ser um astronauta do espaço. O golpista afirmou estar apaixonado pela idosa e precisava de um "auxílio" para voltar a terra.

Segundo o jornal do país "Yomiuri Shimbun", a mulher conheceu o suposto "astronauta" em junho. Os dois então começaram a trocar mensagens pelo Instagram e o golpista dizia trabalhar na Estação Espacial Internacional. Pelo perfil do homem, é possível encontrar diversas fotos do espaço.